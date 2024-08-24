Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Teknik Üniversitesi\'ni ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2024-2025 Akademik Yılı öncesinde hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Erzurum Teknik Üniversitesi'ni (ETÜ) ziyaret etti. Yeni akademik yılda öğrencilerine daha nitelikli bir eğitim sunmak amacıyla bilimsel faaliyetlerinin yanı sıra altyapı ve üstyapı çalışmalarına ara vermeden devam ETÜ'yü ziyaret eden Vali Çiftçi, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ile bir araya gelerek devam eden projeler ve hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

24.08.2024 11:24
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2024-2025 Akademik Yılı öncesinde hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Erzurum Teknik Üniversitesi'ni (ETÜ) ziyaret etti.

Yeni akademik yılda öğrencilerine daha nitelikli bir eğitim sunmak amacıyla bilimsel faaliyetlerinin yanı sıra altyapı ve üstyapı çalışmalarına ara vermeden devam ETÜ'yü ziyaret eden Vali Çiftçi, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ile bir araya gelerek devam eden projeler ve hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

ETÜ'nün yeni dönem planlaması hakkında Vali Çifti'ye bilgi veren Rektör Çakmak, daha sonra konuğunu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde üniversite sanayi iş birliği ile kurulan ve geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Tarımsan Mühendislik Ar-Ge Laboratuvarına götürerek biyoteknolojik yöntemlerle bitki veriminin artırılması ve bitki hastalıklarına karşı dayanıklılığın geliştirilmesi üzerine yürütülecek yenilikçi projeler hakkında bilgi verdi.

ETÜ'nün ülke yükseköğretimi için çok kıymetli bir değer olduğunu belirten Vali Çiftçi, yürütülen çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ifade ederek yeni dönem öncesinde Rektör Çakmak'a başarı dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çakmak ise kurumlar arasında gerçekleştirilebilecek ortak projelerin büyük önem taşıdığını ifade ederek, yapılacak iş birliklerinin bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayabileceğine vurgu yaptı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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