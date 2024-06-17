Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Güvenlik Güçlerinin Bayramını Kutladı - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Güvenlik Güçlerinin Bayramını Kutladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Dumlu Jandarma Komutanlığı Kontrol Noktası ve Aşkale Polis Uygulama Noktası'nı ziyaret ederek bayramda vatandaşın güvenliği ve huzuru için görev yapan güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. Vali Çiftçi, asker ve polislerle sohbet ederken yolcularla da bayramlaştı ve sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Ziyaretlere İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Serkan Akbaba ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da eşlik etti.

17.06.2024 09:42
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Dumlu Jandarma Komutanlığı Kontrol Noktası ve Aşkale Polis Uygulama Noktası'nı ziyaret ederek bayramda vatandaşın güvenliği ve huzuru için görev yapan güvenlik güçlerinin bayramını kutladı, asker ve polislerle sohbet etti.

Yolcularla da bayramlaşan Vali Çiftçi, sürücülere dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına uymalarını hatırlattı. Vali Çiftçi'nin ziyaretlerine İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Serkan Akbaba, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar eşlik etti.

Vali Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığını ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek kolluk kuvvetlerinin bayramını kutladı - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Güvenlik Güçlerinin Bayramını Kutladı - Son Dakika

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