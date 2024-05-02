Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kısmet Pala'yı Valilik makamında ağırladı - Son Dakika
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Yerel

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kısmet Pala'yı Valilik makamında ağırladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kısmet Pala\'yı Valilik makamında ağırladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, sosyal medya takipçilerinden Kısmet Pala ve annesi Naciye Pala'yı ziyaret etti. Vali Çiftçi, Kısmet'in Valilik makamını merak etmesi üzerine ona makamını bir süre devretti. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Vali Çiftçi, Kısmet'i çeşitli hediyelerle sevindirdi.

02.05.2024 15:38
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Erzurum Valiliği sosyal medya hesaplarının sıkı takipçilerinden Kısmet Pala, annesi Naciye Pala ile birlikte Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Vali Çiftçi, Şenkaya ilçesinde ikamet eden ve Vali makam koltuğunu merak ettiğini belirten Kısmet'in isteğini yerine getirerek makamını bir müddet ona devretti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çiftçi, içten duygularla kendisini ziyaret eden Kısmet'i çeşitli hediyeler ile sevindirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kısmet Pala'yı Valilik makamında ağırladı - Son Dakika

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