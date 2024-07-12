Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, tayini çıkan kaymakamlara veda yemeği verdi

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, tayini çıkan kaymakamlara bir veda yemeği verdi.

Vali Mustafa Çiftçi, görev yeri değişen Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Hınıs Kaymakamı Hamza İnam ve Olur Kaymakamı Fahri Onay'a bir veda yemeği verdi. Yeni görevlerinde başarı temennisinde bulunan Vali Çiftçi'nin veda yemeğine vali yardımcıları Lokman Düzgün, İlyas Öztürk, Ahmet Özdemir ve Mustafa Berk Çelik eşlik etti. - ERZURUM