 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum Valisi Pasinler'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum Valisi Pasinler'de İncelemelerde Bulundu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Pasinler ilçesinde bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Vali Çiftçi, ilçenin turizm potansiyelini değerlendirdi ve kurumları ziyaret etti.

Erzurum Valisi Pasinler\'de İncelemelerde Bulundu
27.01.2024 - 14:43,  Güncelleme: 14:45
Abone Ol

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçe ziyaretleri kapsamında Pasinler'de bir dizi temaslarda bulundu.

Vali Çiftçi; tarihi öneminin yanı sıra şifalı kaplıcaları ile bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri olan Pasinler ziyaretinde; İlçe Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Pasinler Merkez Yatılı Kur'an Kursu'nda hafız adaylarıyla bir araya gelen Vali Çiftçi, öğrencilere ve öğretmenlere başarı temennilerinde bulunduktan sonra meşhur Hacı Rüştü kahvehanesinde ilçe sakinleriyle buluştu.

Son olarak BOTAŞ'a ait Basınç Artırma İstasyonu'nda, yetkililerden brifing alan Vali Mustafa Çiftçi, akşam saatlerinde ilçeden ayrıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Belediye Başkanlığı, Erzurum Valiliği, Pasinler, Kültür, Güvenlik, Enerji, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Pasinler'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika


14:57
İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı 'Ortalık çok karışacak' oldu İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:30
Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:08
Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06
Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
14:00
ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler
13:58
Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor
13:47
MHP, 55 adayını daha açıkladı MHP, 55 adayını daha açıkladı
13:40
Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti

Son Dakika
14:57 İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:30 Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:08 Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06 Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
14:00 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler
13:58 Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor
13:47 MHP, 55 adayını daha açıkladı
13:40 Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti
13:12 Avustralya Açık'ta tarihi şampiyonluk! Aryna Sabalenka ilki başardı
13:04 Ankara'da eski erkek arkadaşı tarafından vurulan kadının cenazesi Konya'ya götürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 15:12:02. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum Valisi Pasinler'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement