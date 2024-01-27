Erzurum Valisi Pasinler\'de İncelemelerde Bulundu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçe ziyaretleri kapsamında Pasinler'de bir dizi temaslarda bulundu.
Vali Çiftçi; tarihi öneminin yanı sıra şifalı kaplıcaları ile bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri olan Pasinler ziyaretinde; İlçe Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığında incelemelerde bulundu.
Pasinler Merkez Yatılı Kur'an Kursu'nda hafız adaylarıyla bir araya gelen Vali Çiftçi, öğrencilere ve öğretmenlere başarı temennilerinde bulunduktan sonra meşhur Hacı Rüştü kahvehanesinde ilçe sakinleriyle buluştu.
Son olarak BOTAŞ'a ait Basınç Artırma İstasyonu'nda, yetkililerden brifing alan Vali Mustafa Çiftçi, akşam saatlerinde ilçeden ayrıldı. - ERZURUM
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