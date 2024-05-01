Erzurum ve çevresinde 5 gün boyunca yağışlı hava bekleniyor - Son Dakika
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Erzurum ve çevresinde 5 gün boyunca yağışlı hava bekleniyor

Erzurum ve çevresinde 5 gün boyunca yağışlı hava bekleniyor

Meteorolojinin 5 günlük tahmin raporlarına göre, Erzurum ve çevresinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklenildiği bildirildi. Erzurum Valiliği de vatandaşları uyararak dikkatli olmalarını istedi. 2 Mayıs 2024 tarihinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sonrasında 4 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.

01.05.2024 13:39
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Meteorolojinin 5 günlük tahmin raporlarına göre Erzurum ve çevresi yağışlı geçecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum Valiliği de konuyla ilgili vatandaşları dikkatli olunması için uyardı.

Erzurum'da 2 Mayıs 2024 günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava beklenirken sonrasında 4 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış olması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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