Erzurum ve çevresinde 5 gün boyunca yağışlı hava bekleniyor

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Meteorolojinin 5 günlük tahmin raporlarına göre Erzurum ve çevresi yağışlı geçecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum Valiliği de konuyla ilgili vatandaşları dikkatli olunması için uyardı.

Erzurum'da 2 Mayıs 2024 günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava beklenirken sonrasında 4 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış olması bekleniyor. - ERZURUM