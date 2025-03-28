Erzurum Yeni Medya Derneği\'nden Ramazan İftarı

Erzurum Yeni Medya Derneği, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programında kent protokolü, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerini bir araya getirdi.

Programa; Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu, İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Yazıcı, Erzurum Kent Konseyi Kent Meclisi Başkanı Hüseyin Tanfer, akademisyenler ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

"Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeliyiz"

Programda konuşma yapan Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli, iftar programının amacının birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu vurgulayarak, "Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin ayıdır. Bugün burada şehrimizin değerli isimleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Medyanın gücünü toplumsal fayda için kullanmak ve birlik içinde olmak en büyük hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

Fevzi Polat: "Yeni medya önemli bir güç"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, programda yaptığı konuşmada yeni medyanın toplum üzerindeki etkisine dikkat çekerek, "Yeni medya, doğru kullanıldığında önemli bir güçtür. Bilgi kirliliğiyle mücadelede medyanın sorumluluğu büyüktür. Erzurum Yeni Medya Derneği'nin bu alanda yaptığı çalışmaları takdir ediyorum." dedi.

Raci Taşçıoğlu: "Doğru bilgiye ulaşmak medyanın görevi"

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu, doğru bilginin önemine vurgu yaparak, "Yeni medya çağında bilgiye ulaşmak kolaylaştı ancak doğru bilgiye ulaşmak bir o kadar zorlaştı. Bu noktada medyanın toplumu bilinçlendirme görevi çok değerli. Erzurum Yeni Medya Derneği'nin bu misyonu üstlenmesi gurur verici." ifadelerini kullandı.

Recep Küçükece: "Medya, toplumsal dayanışmanın güçlü bir aracıdır"

İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece, konuşmasında medyanın toplumsal dayanışmadaki rolüne değinerek, "Medya, sadece haber vermekle değil, aynı zamanda toplumun hassasiyetlerini yansıtarak da önemli bir misyon üstleniyor. Bu iftar programı da birlik ve beraberliğin güzel bir örneği oldu." dedi.

Gökhan Yazıcı: "Spor ve medya toplumun aynasıdır"

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Yazıcı, medya ile sporun toplumsal etkisine dikkat çekerek, "Spor ve medya toplumun aynasıdır. İnsanları bir araya getiren bu iki alan, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmede önemli bir role sahip. Bu anlamlı programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Hüseyin Tanfer: "Birlik ve dayanışmamız daim olsun"

Erzurum Kent Konseyi Kent Meclisi Başkanı Hüseyin Tanfer ise konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Ramazan ayı, dayanışma ve paylaşma ayıdır. Bu tür programlar, şehrimizin farklı kesimlerini bir araya getirerek güzel bir birliktelik oluşturuyor. Erzurum Yeni Medya Derneği'ne bu anlamlı organizasyon için teşekkür ediyorum. Birlik ve dayanışmamız daim olsun." ifadelerini kullandı.

Program, iftar yemeği ve samimi sohbetlerle devam etti. - ERZURUM