Erzurum yerel haberi | Başkan Sekmen: "Türkiye'de en ucuz suyu kullanan illerden biri de kuşkusuz Erzurum'dur" - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum yerel haberi | Başkan Sekmen: "Türkiye'de en ucuz suyu kullanan illerden biri de kuşkusuz Erzurum'dur"

11.10.2022 13:27
Erzurum yerel haberi | Başkan Sekmen: "Türkiye'de en ucuz suyu kullanan illerden biri de kuşkusuz Erzurum'dur"

Erzurum haber... Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Türkiye genelinde en ucuz suyu kullanan illerden biri de kuşkusuz Erzurum'dur" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Türkiye genelinde en ucuz suyu kullanan illerden biri de kuşkusuz Erzurum'dur" dedi.

Kentteki hamle yatırımların devam ettiğini ifade eden Başkan Sekmen, şu değerlendirmede bulundu: "Erzurum'da vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Erzurum; Liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yüksek ufukla, bizlere sunduğu destekle her alanda ilkleri yaşayan bir kent konumuna ulaştı. Erzurum; eğitimden turizme, kentsel dönüşümden çevreye, ulaşımdan imara, modern ve konforlu yollardan tarım ve hayvancılıktaki zirve yatırımlara, spordan sanata, kültürden sosyal yaşama varıncaya kadar her alanda tabiri yerindeyse başa güreşiyor. Bütün bu yatırımları icra ederken ifade ettiğimiz ve bizi anlatan tek bir manifestomuz var. Biz; halkımız ve aziz milletimizin hizmetkarıyız. 'Yarın değil bugün' diyerek aziz şehrimizi marka bir kente dönüştürmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz."

"Erzurum, en ucuz suyu kullanıyor"

Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum'un 30 Büyükşehir içerisinde suyu en ucuz kullanan illerden biri olduğunu kaydetti. Sekmen, şöyle konuştu: "Nasıl ki ilimizde su kaynaklarını koruyup altyapımızı güçlendirdiysek, nasıl ki tarihi çeşmelerimizi koruyarak ecdat yadigarına sahip çıktıysak, su kullanımında da Türkiye'deki Büyükşehirler arasında en ucuz suyu hemşehrilerimizin istifadesine sunduk. Erzurum; Türkiye'de en ucuz suyun kullanıldığı illerden birisi Dünya'daki içme suyu standartlarına uygun, en yüksek kaliteyi barındıran hatta ve hatta ambalajlanarak piyasaya sürülen birçok sudan bile mineral açısından daha da zengin olan Erzurum suyunu şehrimize en ekonomik koşullarda sunmanın daima kıvancını yaşıyoruz." - ERZURUM

YORUMLAR
500
Erzurum haberleri! Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den 'su' açıklaması Açıklaması Erzurum haberleri! Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den 'su' açıklaması Açıklaması TBF Başkanı Eyüp Gözgeç'in vefat eden annesi Adalet Gözgeç son yolculuğuna uğurlandı TBF Başkanı Eyüp Gözgeç'in vefat eden annesi Adalet Gözgeç son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Sekmen, Türkiye, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum yerel haberi | Başkan Sekmen: 'Türkiye'de en ucuz suyu kullanan illerden biri de kuşkusuz Erzurum'dur' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:05 Eski Alman bakandan skandal sözler: Üşüyorsanız kazak giyin ve üstüne bir kazak daha giyin
14:57 Metin Akpınar'dan tepki çeken sözler: Bugün Türkiye cahil bir ülkedir
14:57 3 yaşındaki Meryem'in annesinin sevgilisinin istismarına uğradıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Baba sinir krizi geçirdi
14:51 Çiğ süt tavsiye fiyatı üreticinin eline 8,5 lira geçecek şekilde belirlendi
14:51 Çanakkale'de 50 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek Assos ve Troya tünelleri açıldı
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı törende bakan yardımcısını uyardı: Kesme, kesme, sabırlı ol
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin perşembe günü bir araya gelecek
14:36 NASA'nın gönderdiği araç, Mars'ta "insan çöpü" buldu! Görüntü, sosyal medyada gündem oldu
14:27 Bakan Süleyman Soylu'nun muhabire verdiği cevaba Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden tepki: Gazeteciler kimsenin canı değildir
14:14 Şüpheli ifadeler veren iş arkadaşları gözaltına alındı! 20 yaşındaki Dilara'nın ölümü soruşturuluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 15:46:28. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum yerel haberi | Başkan Sekmen: "Türkiye'de en ucuz suyu kullanan illerden biri de kuşkusuz Erzurum'dur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement