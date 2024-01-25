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Erzurumlu Gübeyaz Nene ve Turan Dede'den Astronot Alper Gezeravcı'ya Mesaj - Son Dakika
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Erzurumlu Gübeyaz Nene ve Turan Dede'den Astronot Alper Gezeravcı'ya Mesaj

Erzurum ağzıyla konuşmalarıyla tanınan Gübeyaz Nene ve Turan Dede, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya duygusal ve esprili mesajlar gönderdi.

Erzurumlu Gübeyaz Nene ve Turan Dede\'den Astronot Alper Gezeravcı\'ya Mesaj
25.01.2024 - 09:59,  Güncelleme: 10:04
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Erzurum ağzıyla yaptıkları konuşma ve anlatımlarla binlerce insanın sevgisini kazanan Erzurumlu Gübeyaz Nene ve Turan Dede, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'ya duygu ve espri dolu mesajlar gönderdi.

Elindeki kuklaya dudaklarını kıpırdatmadan ses vererek hikaye anlatıcılığı yapan (vantrilok), masal eğitmeni ve aynı zamanda okul öncesi-çocuk gelişimi öğretmeni olan Betül Birdal Ölmez'in hayatı, ses verdiği iki kukla karakteri ile birkaç yıl önce kesişti. Betül Birdal Ölmez'in yaşamına önce Gülbeyaz Nene girdi. Başta Erzurum kültürü ve yaşantısını içeren canlandırmalarla yola çıkan Ölmez, Gülbeyaz Nene'nin yalnız haline dayanamadı ve Turan Dede karakterini de ortaya çıkardı. Erzurum'daki öğrencilere bire bir eğitimler veren ve aynı zamanda sosyal medyada paylaşımlar yapan Ölmez, geçmişin kültürel izlerini Erzurumlu Gülbeyaz Nene ve Turan Dede karakterleriyle özellikle gençlere hatırlatmayı hedeflediğini ifade etti.

Gülbeyaz Nene ve Turan Dede, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı uzay yolculuğu hakkında yorum yapmaktan geri kalmadı. Ay yıldızlı bayrağımızı uzaya taşıyan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile gurur duyduklarını anlatan Gübeyaz Nene ve Turan Dede ona hem selam gönderdi hem de tavsiyelerde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurumlu Gübeyaz Nene ve Turan Dede'den Astronot Alper Gezeravcı'ya Mesaj - Son Dakika
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