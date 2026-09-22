Erzurumspor Başkanı Dal'a Süper Lig'e çıkarma plaketini DAGC takdim etti - Son Dakika
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Erzurumspor Başkanı Dal'a Süper Lig'e çıkarma plaketini DAGC takdim etti

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Erzurumspor Başkanı Dal\'a Süper Lig\'e çıkarma plaketini DAGC takdim etti
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DAGC Başkanı Ayhan Türkez ve yönetim kurulu üyeleri, Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'a Süper Lig'e çıkarma başarısından dolayı özel plaket takdim etti. Dal, plaket için "şimdiye kadar aldığım en özel plaket" dedi; ziyarette Samsunspor karşısında alınan 3 puan da konuşuldu.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı İrfan Tarakçıoğlu ve DAGC yönetim kurulu üyeleri, Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'ı kulüp binasında ziyaret ederek Süper Lig'e çıkarma başarısından dolayı özel plaket takdim etti.

DAGC Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından 24 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen "Feridun Fazıl Özsoy Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni"ne yoğunluğu nedeniyle katılamayan Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'ı Erzurumspor FK tesislerinde ziyaret etti. Ziyarette DAGC yönetimi Başkan Dal'a, Erzurumspor FK'yi Süper Lig'e çıkarma başarısından dolayı hazırlanan özel plaket takdim edildi.

Türkez: "Bir kez daha tebrik ederiz"

DAGC Başkanı Ayhan Türkez ziyarette yaptığı konuşmada, "Sizi ve kulübe emeği geçenleri yönetim kurulumuz ve gazeteci arkadaşlar adına tebrik ederiz, hayırlı olsun. Erzurumspor FK'yi Süper Lig'e taşıma başarınızdan dolayı şahsınızı ve yönetim kurulunuzu tebrik ederiz" diye konuştu.

Dal: "Aldığım en özel plaket diyebilirim"

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ise, "Çok teşekkür ederim. Şimdiye kadar aldığım en özel plaket diyebilirim" dedi.

Konuşmaların ardından DAGC Yönetim Kurulu Üyeleri, gazeteciler ve Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Erzurumspor'daki son gelişmeler ve Samsunspor karşısında alınan 3 puanla ile ilgili bir süre sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İHA
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