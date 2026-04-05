Erzurumspor'dan Erken Teşhis Mesajı

05.04.2026 14:49
Taraftarlar, kanser haftasında erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Erzurum'da oynanan Erzurum spor FK-Iğdır FK karşılaşmasında, sahadaki mücadele kadar tribünlerden verilen anlamlı mesaj da dikkat çekti. 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında Erzurumspor taraftarları, karşılaşma sırasında açtıkları pankartla erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

Mücadelede tribünlerde açılan "Ücretsiz taramanı yaptır, yaşam kaliteni artır" yazılı pankart, sporseverlerden büyük ilgi gördü. Taraftarların bu duyarlı davranışı, kanserle mücadelede erken teşhis ve düzenli taramanın hayati önem taşıdığına yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sundu.

Futbolun yalnızca bir spor dalı olmadığını, aynı zamanda sosyal sorumluluk ve toplumsal bilinç açısından da önemli bir mecra olduğunu gösteren bu anlamlı mesaj, tribünlerin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Erzurumspor taraftarları, mavi-beyaz sevdayı sadece takım desteğiyle değil, toplum sağlığına dikkat çeken örnek bir duruşla da taçlandırdı.

Karşılaşmada skor kadar farkındalığın da öne çıktığı günde, tribünlerden verilen mesaj net oldu: Sağlık ihmale gelmez, erken teşhis hayat kurtarır. - ERZURUM

