Esad'ın Lüks Evi Görüntülendi - Son Dakika
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Esad'ın Lüks Evi Görüntülendi

Esad\'ın Lüks Evi Görüntülendi

Beşar Esad'ın ailesiyle yaşadığı ihtişamlı ev, Hafız Esad'ın evine komşu olarak dikkat çekti.

11.12.2024 18:41
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Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın ailesi ile birlikte yaşadığı ev görüntülendi. Babası Hafız Esad'ın eviyle yan yana bulunan 4 katlı ev, ihtişamı ve lüks mimarisiyle dikkat çekti.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın ailesi ile birlikte yaşadığı ihtişamı ve lüks mimarisiyle dikkat çeken evi görüntülendi. Esad'ın evinin yanında ise babası Hafız Esad'ın hayattayken ikamet ettiği ev yer alıyor. Yönetimi ele geçiren muhalifler evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak eve kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor. Esad ve ailesinin Şam'dan kaçmadan önce bu evde yaşamlarını sürdürüyordu. Evde, Esad ailesine ait etrafa saçılmış çok sayıda fotoğraf bulundu.

Esad'ın misafirlerini ağırladığı Şam Resepsiyon Salonu da görüntülendi. Esad'ın ikametgahının karşısında bulunan ve ülkeye gelen devlet başkanlarının ağırlandığı Şam Resepsiyon Salonu'nun da koruma altına alındı. - ŞAM

Kaynak: İHA

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