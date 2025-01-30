Esad Rejimi'nden Araç Gaspları - Son Dakika
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Esad Rejimi'nden Araç Gaspları

Esad Rejimi\'nden Araç Gaspları

Suriye'de Esad rejimi, sivillerin araçlarını toplayıp çürümeye terk etti, 4 bin araç teslim edildi.

30.01.2025 11:13
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Suriye'de Esad rejiminin el koyduğu Suriyeli sivillerin araçları, askerlerin oluşturduğu garajda topladığı binlerce araç, çürümeye terk edildi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası Esad rejiminin halkına uyguladığı şiddet ve zulüm gözler önüne serildi. Bir garajı gasp ederek sahibini hapse atan rejim askerleri, el koydukları araçları bu garajda topladı. El konulan binlerce aracın parçalarını sökerek satan rejim askerleri, parçalanan araçları çürümeye terk etti. Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte hapisten çıkan Suriyeliler, kullanılamayacak durumdaki araçlarına ulaştı. Yaklaşık 4 bin aracın teslim edildiği garaj, dron ile havadan görüntülendi.

"13 yıl 4 ay sebepsiz yere hapiste kaldım"

Araçların toplandığı garajın sahibi Hatim Ahmed El-Gorani, "Bu garaj benimdi. Rejim komutanlarından biri beni suçsuz yere tutukladı. 13 yıl 4 ay sebepsiz yere hapiste kaldım. Bu garaja kendileri el koydu. İnsanların araçlarını alıp buraya getirdiler. Araçların parçalarını söküp satıyorlardı. Terör suçlusu olarak yattım ama mahkemeye hiç çıkmadım. 13 yıl 4 ay boyuna cezaevinde kaldım. Cezaevinden çıkmak benim için bir hayaldi. Hayalim gerçekleştiği için mutluyum. Benim için gerçekleşmeyecek bir hayaldi. Esad'ın devrilmesiyle birlikte bu hayalim gerçek oldu. Çocuklarımı görmek ve işime geri dönmek çok mutluluk verici. Buradan sorumlu rejim komutanı benim çıkmamam için para ödüyordu. Şimdi ise o komutan yakalandı" dedi.

Yedi bin araç toplanmıştı

Garajın güvenliğinden sorumlu olan İyad Muhammed Sabi, "Şehir merkezinde toplanan araçlar buraya getiriliyor ve parçaları sökülerek satılıyordu. Biz şu an buranın güvenliğini sağlıyoruz ve evrakları getiren kişilere araçlarını teslim ediyoruz. Daha önce burada 7 bin araç vardı. Şu an kalan araç sayısı ise 3 bin 400. Araçların büyük bir bölümünü teslim ettik. Esad rejimi buradayken de burada çalışıyordum. Gece sağlam araçları kullanıyorlardı ve kimse onlara bir şey diyemiyordu. Buradaki sorumluların yarısı yakalandı, diğer yarısı da kaçtı" ifadelerine yer verdi. - ŞAM

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Suriye, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esad Rejimi'nden Araç Gaspları - Son Dakika

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