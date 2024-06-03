ESAV tarafından düzenlenen yayla şenliklerine binlerce kişi katıldı - Son Dakika
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ESAV tarafından düzenlenen yayla şenliklerine binlerce kişi katıldı

ESAV tarafından düzenlenen yayla şenliklerine binlerce kişi katıldı

Erzurum Sosyal İktisadi Araştırma ve Geliştirme Vakfı (ESAV) tarafından düzenlenen yayla şenliklerine siyaset dünyasından iş insanlarına kadar birçok kişi katıldı. Programda halk ozanları ve sanatçılar da sahne aldı. ESAV Genel Başkanı konuşmasında Gazze şehitlerini anarak etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

03.06.2024 15:06
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ESAV (Erzurum Sosyal İktisadi Araştırma ve Geliştirme Vakfı ) tarafından yayla şenlikleri düzenlendi.

Çamlıdere Yaylası Aluç Dağı piknik ve mesire alanında düzenlenen şenliklere siyaset dünyasının yanı sıra iş insanları ve bin 400 civarında Erzurumlu katıldı. Programa yaşlı ve düşkünler yurtları ile yaşlı bakım evlerinde bulunan Erzurumlulara özel araç çıkartılarak yayla şenliklerine katılımları sağlandı. Program sunucuları Baki Apaydın ve Şerif Çöpürgenzli güzel bir ikili oluşturarak güzel bir sunum yaptılar. ESAV Erzurum bar ekibinin gösterisiyle başlayan şenlikler, halk ozanları Ali Oltulu, Muhsin Vural, Zeki Erdali, Yakup Temelli ve Beyzade Arslan'ın birbirinden güzel söylemleri ile devam etti. Halk Ozanı Beyzade Arslan'ın arada bir esprili fıkralar anlatması katılımcıların neşe kaynağı oldu.

ESAV Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur, etkinlikte yaptığı konuşmada Gazze şehitlerini rahmetle andıklarını ve yaralılara acil şifa dilediklerini belirterek, " Vakfımızın her yıl düzenli olarak gerçekleştirmeye çalıştığı yayla şenliklerine hepiniz hoş geldiniz. Kış mevsiminden çıkıp bahar ayları veya yaz aylarına girişte düzenlemeye çalıştığımız yayla şenlikleri Erzurum'un kültürel etkinliklerinden bir tanesidir. Bizler vakıf olarak Erzurum olan her yerde varız. Erzurum bizim ortak paydamız olup vaz geçilmezimizdir. Şehrin gürültüsü ve stresinden uzak olmak isteyen Dadaşlarımız Yayla şenliklerinde bir araya geliyor, eski tabirle herfene misali insanlarımız kaynaşıyor. Şehre yeni gelenler birbirleriyle tanışıyor, böylelikle Dadaş kültürümüz Ankara'da yaşatılıyor. Bu anlamda şenliklerimize katkısı olan şube başkanlarımıza, siyasilerimize, iş adamlarımıza, Erzurum basınına, sanatçılarımıza, halk ozanlarımıza, şenliklerimize katkısı olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum." dedi.

Yayla şenliğinde Haluk Dadaş'ın okuduğu " Dadaş Olduk" şiiri katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Halk Müziği sanatçısı Semra Algül Oflas ve sunucu-şair Ensar Demir'in düet yapması katılımcılar tarafından çok beğenildi. Daha sonra sahne alan halk müziği sanatçıları; Semra Algül Oflaz, Taşkın Altuner, İrfan Savaşçı, Eniz Acar ve Hamza Aktürk birbirlerinden güzel eserler seslendirerek katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattılar. Halayların çekildiği ve toy havasında gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar mutluluklarını vakıf başkanı ve yönetimiyle paylaşıp emeği geçenlere teşekkür ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ESAV tarafından düzenlenen yayla şenliklerine binlerce kişi katıldı - Son Dakika

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