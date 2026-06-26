Esendere Gümrük Kapısı'nda Tır Kuyruğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esendere Gümrük Kapısı'nda Tır Kuyruğu

Esendere Gümrük Kapısı\'nda Tır Kuyruğu
26.06.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran gümrüğündeki sistem arızası nedeniyle 5 kilometre tır kuyruğu oluştu.

Türkiye'den İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nda, İran gümrüğünde yaşanan sistemsel arıza nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nı kullanarak İran'a geçmek ve ihraç yüklerini teslim etmek isteyen tır şoförleri, sınır kapısında yoğunluğa yol açtı. İran tarafındaki gümrük sistemlerinde meydana gelen arıza sebebiyle geçişlerin yavaşlaması üzerine, tırların oluşturduğu kuyruk yaklaşık 5 kilometreye ulaştı.

Yol kenarında sıra bekleyen sürücüler, bölgede araç park sahası bulunmadığı için uzun kuyruklar oluşturmak zorunda kaldıklarını belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yüksekova, Esendere, Türkiye, Ekonomi, Hakkari, Ulaşım, Yerel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esendere Gümrük Kapısı'nda Tır Kuyruğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son saniye YKS’ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
Karanlık yolda feci ölüm Önce tır çarptı, sonra otomobil ezdi Karanlık yolda feci ölüm! Önce tır çarptı, sonra otomobil ezdi
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul’da gece yarısı esrarengiz görüntü İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü
Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi
İletişim Başkanlığı: Macron’un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil

11:41
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası’nda yan yana Verdiği para servet değerinde
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası'nda yan yana! Verdiği para servet değerinde
11:18
Hayatlarını birleştiren CHP’li vekillerin nikahından ilk görüntü
Hayatlarını birleştiren CHP'li vekillerin nikahından ilk görüntü
11:10
Atılan manşetler olay Bütün dünya A Milli Takım’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
10:59
Akılalmaz olay Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
10:59
Özgür Özel’e Diyarbakır’da zılgıtlı karşılama
Özgür Özel'e Diyarbakır'da zılgıtlı karşılama
10:29
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı! Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 11:54:46. #.0.4#
SON DAKİKA: Esendere Gümrük Kapısı'nda Tır Kuyruğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.