Esenler Belediyesi, beklenen kar yağışına karşı bir dizi önlem aldı - Son Dakika
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Esenler Belediyesi, beklenen kar yağışına karşı bir dizi önlem aldı

09.03.2022 00:57
Esenler Belediyesi, beklenen kar yağışına karşı bir dizi önlem aldı

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, önümüzdeki günlerde İstanbul'da beklenen kar yağışına yönelik alınan önlemleri açıklayarak, "Esenler'de çarşamba gece yarısından itibaren 510 personelimiz, 65 tane araç ve iş makinemiz görev alacak.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, önümüzdeki günlerde İstanbul'da beklenen kar yağışına yönelik alınan önlemleri açıklayarak, "Esenler'de çarşamba gece yarısından itibaren 510 personelimiz, 65 tane araç ve iş makinemiz görev alacak. Şu anda araç, ekipman ve tuz stoku itibarıyla herhangi bir sorunumuz yok" dedi.

Esenler Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın yoğun kar yağacağı uyarılarının ardından hava şartlarının olumsuzluklarını en aza indirmek için aldığı tedbirleri basın toplantısıyla duyurdu. Perşembe günü İstanbul'u etkisi altına alacağı tahmin edilen yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için teyakkuza geçen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, tuzlama çalışmalarından sokak hayvanlarının beslenmesine, yolda kalanların barınmasından sokak ve caddelerin trafiğe açılmasına kadar aldıkları bir dizi önlemi anlattı.

"510 personel ve 65 tane araç iş başında olacak"

Muhtemel kar yağışına karşı aldıkları tedbirleri anlatan Göksu, "Meteoroloji, perşembe günü sabahtan salı gününe kadar İstanbul'da çok ciddi bir kar yağışı olacağı konusunda bizi uyardı. Esenler'de çarşamba gece yarısından itibaren 510 personelimiz, 65 tane araç ve iş makinemiz görev alacak. Esenler'de yaklaşık 247 kilometrelik bir yol ağımızı inşallah bu karla ilgili sıkıntı yaşatmadan sürekli açabilecek bir gayreti ortaya koyacağız" dedi.

"Araç, ekipman ve tuz stoku itibarıyla herhangi bir sorunumuz yok"

Esenler'i 9 acil bölgeye ayırdıklarını belirten Başkan Göksu, "Esenler'i 9 ana acil bölgeye ayırdık. Bu acil bölgeler çerçevesinde gördüğünüz gibi kar küreme araçlarımız, ambulanslarımız, diğer gezici araçlarımız, çorba araçlarımız bunlar bu beş günlük süre içerisinde hep çalışacaklar ve inşallah İstanbul'da, Esenler'de biz bize düşen görev ve sorumluğu yerine getirerek Esenler'deki hiçbir kardeşimizin karda bir zorlukla karşı karşıya kalmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şu anda araç, ekipman ve tuz stoku itibarıyla herhangi bir sorunumuz yok. Bütün personelimiz buna göre koordine edildi" açıklamasında bulundu.

Vatandaşların herhangi bir sıkıntı yaşaması durumunda ekiplerin yardıma koşacağını belirten Başkan Göksu, "Esenler'de kardeşlerimiz bu hava muhalefeti dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yaşadıkları durumda 444 00 73'ü ararlarsa görev başındaki ekiplerimiz ulaşacak ve yardımcı olmaya çalışacak" dedi. - İSTANBUL

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İstanbul, Esenler, Tragger, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esenler Belediyesi, beklenen kar yağışına karşı bir dizi önlem aldı - Son Dakika


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