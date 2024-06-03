Esenler Belediyesi Dünya Bisiklet Günü'nde Fotoğraf Sergisi ve Bisiklet Turu Düzenledi - Son Dakika
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Esenler Belediyesi Dünya Bisiklet Günü'nde Fotoğraf Sergisi ve Bisiklet Turu Düzenledi

Esenler Belediyesi Dünya Bisiklet Günü\'nde Fotoğraf Sergisi ve Bisiklet Turu Düzenledi

Esenler Belediyesi, Dünya Bisiklet Günü'ne özel fotoğraf sergisi ve kadınların katıldığı bisiklet turu düzenledi. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde bisikletin tarihçesini anlatan fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı ve ardından bisiklet turu gerçekleştirildi.

03.06.2024 16:39  Güncelleme: 16:41
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Esenler Belediyesi, Dünya Bisiklet Günü'ne özel fotoğraf sergisi ve kadınların katıldığı bisiklet turu düzenledi.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, BİSKUR (Bisikletli Kurye) ile birlikte 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde bisikletseverler için özel bir etkinlik düzenledi. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde Osmanlı'dan günümüze bisikletin tarihçesini anlatan fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Bisikletin gelişimi ile ilgili birbirinden ilginç fotoğrafların yer aldığı sergiden sonra nostaljik bisikletler ile doğada bisiklet turuna çıkıldı. Esenlerli bisiklet sevdalılarının katılımıyla yaklaşık 30 bisikletli bir kortej, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin bisiklet parkurunda pedal çevirdi. Diğer yandan bisikletseverler, özel tasarlanmış çiçekli bisikletlerle 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde ücretsiz bahçe turu da yaptı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenler Belediyesi Dünya Bisiklet Günü'nde Fotoğraf Sergisi ve Bisiklet Turu Düzenledi - Son Dakika

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