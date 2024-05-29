Esenler Belediyesi\'nin 30. yılına özel fotoğraf sergisi

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Esenler Belediyesi kuruluşunun 30. yılına özel geçmişten günümüze sosyal, kültürel, çevresel ve kentsel dönüşümü gösteren "Kuruluşunun 30. yılında Esenler" adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı.

Esenler Belediyesi, 30. yılına özel olarak düzenlediği "Esenlerin Dönüşümü" adlı fotoğraf yarışmasında derece yapan çalışmaları "Kuruluşunun 30. Yılında Esenler" adlı sergide sanatseverlerin ilgisine sundu. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen serginin açılış törenine Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, fotoğraf sanatçısı Deniz Kalaycı ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergide dereceye giren ilk 3 eser ve sergilenme hakkı kazanan 27 eser sanatseverler ile buluştu. Aynı zamanda "Esenler'in Dönüşümü" adlı yarışmanın kazananlarına ödülleri verildi. Sergideki eserleri görmek isteyenler 5 Haziran'a kadar ziyaret edebilecek.

"Bir şehiri şehir yapan mekan ve insandır"

Serginin açılış töreninde konuşan ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür; "Bir şehri şehir yapan mekan ve insandır ve insanla mekanı buluşturan ise sanatın kendisidir. Biz gördüğünüz tüm bu resimleri objektiften elde edildiğini zannediyoruz. Hayır efendim bu işler bizzat sanatçının bakışıdır gözüdür çünkü sanat budur. Bu süreçte bize düşen Esenler'i daha güzel bir hale getirmek bunun için sanatıyla sanatçısıyla, belediye çalışanıyla, kültür hizmeti veren ekibiyle bunun çabası içindeyiz" dedi.

Yarışmanın birincisi Emir Tetik ise, "Ben yarışmayı sosyal medya üzerinden duydum ve Sakarya'dan buraya geldim. Bölgeyi öğrenmek için kırsal kahvelerdeki yaşlı amcalardan yardım istedim. Oradaki amcalardan Esenler'in eski halini öğrenip yeni halinde neler gelişmiş öğrenip ona göre fotoğrafa yansıtmak istedim. Esenler'e daha önce gelmedim ve negatif yaklaşmıştım bir önyargıyla gelmiştim ama geldiğimde buradaki 15 Temmuz Spor Salonuna gittim. Okçuluk kursuna katıldım. Futbol oynadım. Çok güzel aktiviteler oluyordu hatta burada tiyatro izlemeye bile geldim, takipte ediyorum zaten" diye konuştu. - İSTANBUL