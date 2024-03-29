Esenler Belediyesi, Ömer Döngeloğlu için anma programı düzenledi

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Esenler Belediyesi, sunduğu televizyon programları ve Ramazan ayına özel yayınlarıyla herkes tarafından tanınan ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu için anma programı düzenledi. Programa, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Esenler Belediyesi yaptığı dini programlarla toplumun geniş kesimleri tarafından tanınan ve geçirdiği Covid-19 nedeniyle 2020 yılında vefat eden ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu için bir anma programı düzenledi. Esenler Dörtyol Meydanı'nda bulunan Ramazan etkinlik alanında gerçekleşen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve belgesel gösterimi yapıldı. Ardından Hoca Ahmet Özkarataşlıoğlu konuşma gerçekleştirdi. Programa onu seven onlarca vatandaş katıldı.

"Sürekli dinlediğim bir hocaydı"

Katılımcı Ayşenur Coşkun "Öncelikle Allah rahmet eylesin. Sürekli dinlediğim bir hocaydı. Televizyonlarda ve sahnelerde yokluğunu çok arıyoruz. O geldiğinde gelmeye çalışıyorum. Keşke burada olsaydı. Çalıştığım için pek gelemiyorum ama elimden geldiğince kardeşimi getiriyorum. Bugünde bir hocamız gelecek" dedi.

"Kendisini çok seviyorum"

Anma programına katılan İlyas Çakır ise, "Ömer Döngeloğlu hocamızla Esenlerin Ramazan programlarında sürekli her Ramazan dinlediğimiz çok güzel hocamızdı. Allah rahmet eylesin. Kendisini çok seviyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL