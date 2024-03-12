Esenler Belediyesi Ramazan Etkinlik Alanı\'nda Dolu Dolu Bir Gün Geçirdi

Esenler Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif boyunca Dörtyol Meydanı'ndaki Ramazan Etkinlik Alanı'nda, kutlu ayın manevi iklimine uygun pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Etkinlik alanında ilk gün çocuk programları, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Osman Eğin'in sohbetiyle dolu dolu geçti.
"Ramazan Berekettir" temasıyla mübarek ayın iklimini Esenler'in dört bir yanına taşıyan Esenler Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok etkinliği meraklılarıyla buluşturuyor. Esenler Dörtyol Meydanı'nda kurulan Ramazan Etkinlik Alanı ise uzun bir aradan sonra ilçe sakinlerini yeniden bir araya getirdi. Ramazan coşkusunu hep birlikte yaşayan Esenlerliler, soluğu etkinlik alanında aldı. Ramazan'ın ilk günü etkinlik alanında STK buluşmaları, çocuk programları, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sohbet programı gerçekleşti. "Gençlik Otağı" ise gençlerin buluşma noktası oldu.
güzelliğin kapılarının açıldığı bir zaman iklimi
Musa Ada'nın sunumuyla gerçekleşen etkinlikler, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla başladı. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, yaptığı konuşmada "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Ramazan mekanımız gerçekten çok güzel oldu. Yan tarafta kıl çadır, çay, sohbet, öbür tarafta çocuklar için oyun alanları, kitaplar, el işi, Anadolu sokağı. Hasılı Esenler'de Ramazan, kendi anlamı ve kendi idrakiyle farklı bir heyecan oluşturuyordu. Bu mekanlar da farklı bir heyecanı devam ettiriyor" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ramazan biz insanların nefes aldığı süre içerisinde ulaşmak istediği en önemli zaman iklimidir. İnsan hayatında belli zamanlara ulaşmak ister. Bir tanesi Ramazan, bir tanesi Kadir Gecesi ve bir tanesi de Berat Gecesi'dir. Ramazan reyyan kapısının sonuna kadar açıldığı bir zaman iklimidir. Ramazan cennetin, bereketin, iyiliğin, güzelliğin kapılarının açıldığı bir zaman iklimidir." - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Esenler Belediyesi Ramazan Etkinlik Alanı'nda Dolu Dolu Bir Gün Geçirdi - Son Dakika
Samsun Kadın Dayanışması tarafından "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla yapılan basın açıklamasında, yerel yönetimlerden beklenen hizmetler dile getirilerek, "Kadınların yerel yönetimlere eşit katılımı temel bir haktır. Kadınlar ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alır, yerel yönetimlere katılması için teşvik edilir. Yerel yönetimler, kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlar ve uygular." denildi.
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