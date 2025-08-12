Esenler Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapanış Programı Düzenledi - Son Dakika
Esenler Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapanış Programı Düzenledi

12.08.2025 13:57  Güncelleme: 14:01
Esenler Belediyesi, binlerce çocuğun katıldığı Yaz Spor Okulları'nın kapanışını düzenledi. Programa Esenler Belediye Başkanı, kaymakam ve eğitim müdürü katıldı. Çocuklara katılım belgeleri verilirken, program pek çok spor gösterisi ile renklendirildi.

Çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerini destekleyen ve onlara sporla iç içe bir yaz geçirmelerine imkan tanıyan Esenler Belediyesi, 'Yaz Spor Okulları'nın kapanışını düzenlenen program ile gerçekleştirdi.

Esenler Belediyesi, ilçede yaşayan binlerce gencin yaz tatilini hem eğlenerek hem öğrenerek değerlendirmelerini sağlayan Yaz Spor Okulları için kapanış programını Mehmet Öcalan Spor Kompleksinde gerçekleştirdi. Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert, eğitim alan öğrenciler ve velileri katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, jimnastik, taekwondo ve karate gösterisi ile devam etti. Ardından öğrencilere katılım belgeleri verilerek hatıra fotoğrafı çektirildi. Esenler'de oturan 4 ila 14 yaş arası çocuklar 8 hafta boyunca okçuluk, jimnastik, kickbocks, masa tenisi, futbol, yüzme, engelsiz spor, satranç, basketbol, voleybol, taekwondo, badminton, karate, güreş, otizmde hareket eğitimi alanlarında eğitim aldılar.

" Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyorlar"

Yaz okulları projesine yaklaşık 5 bin öğrencinin katıldığını ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Farklı etkinlik ve projeler içerisinde yer aldılar. Yaz okullarında ev sahipliği yaptığımız çocuklarımız bugünün değil geleceğin teminatlarıdır. Çocuklarımızın her birinin burada öğrendiği ahlaki değerler, dinamizm, heyecan ile beraber aileler için bir mutluluk vesilesi oldu. Esener'deki her bir çocuğumuzun geleceğine katkı sunmak için yaz okullarımız, spor tesislerimiz, bilgi evlerimiz, millet bahçelerimiz, kütüphanelerimiz ve gençlik merkezlerimiz ile beraber günün 24 saati sizlere ev sahipliği yapmaya hazırız. Hepimizin yüreğinde bir hüzün var. 21. Yüzyılın ortasına doğru gidiyoruz, maalesef şu anda Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyorlar. Gazze'de çocuklara şuanda soykırım uygulanıyor. Şunu biliyoruz ki Siyonist ve katil İsrail Gazze'li çocukların büyümesinden korkuyor. Bu nedenle oradaki çocukları açlığa mahkum ediyor. Açlıkla öldüremediklerini de maalesef kirli namluları ile öldürüyorlar. Yeryüzüne adalet gelecek ise Esenlerdeki çocuklar ve anneler getirecek" dedi. - İSTANBUL

