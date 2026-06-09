Esenler'de büyük araçlara dev otopark hizmete açıldı - Son Dakika
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Esenler'de büyük araçlara dev otopark hizmete açıldı

Esenler\'de büyük araçlara dev otopark hizmete açıldı
09.06.2026 15:45  Güncelleme: 15:55
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Esenler Belediyesi, Şehitler Mahallesi'nde 40 bin metrekarelik alanda bin 250 araç kapasiteli yeni bir otopark açtı. Tesis, kamyon, TIR gibi büyük araçlara hizmet vererek trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor. 7/24 açık olan otoparkta yapay zeka destekli kameralarla güvenlik sağlanıyor.

Esenler Belediyesi, ilçedeki trafik ve otopark sorununu azaltmak amacıyla yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda özellikle büyük araçların şehir içindeki yoğunluğunu azaltacak yeni bir otopark hizmete açıldı.

Esenler Belediyesi, ilçeye yeni otoparklar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Şehitler Mahallesi'nde hizmete giren otopark, 40 bin metrekarelik geniş alanıyla dikkat çekiyor. İlk etapta kamyon, kamyonet, büyük otobüs, midibüs, karavan, TIR ve vinç gibi büyük araçlara hizmet verecek olan otopark, yaklaşık bin 250 araç kapasitesine sahip.

Yapay zeka destekli kameralarla izlenecek

7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde planlanan otoparkta güvenlik önlemleri de üst düzeyde tutuluyor. Tesiste 53 yapay zeka destekli kamera ile izleme yapılırken plaka okuma sistemi sayesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınıyor. Ayrıca alanın tamamen çevrili olması da güvenliği artıran unsurlar arasında yer alıyor. Şu an için sadece Esenler'de ikamet eden araç sahiplerinin kayıt yaptırabildiği otoparkta nakit ödeme kabul edilmiyor. Kullanıcılar, aylık abonelik ya da günlük kullanım seçeneklerinden yararlanabiliyor. Abonelik işlemleri ise doğrudan otopark alanından ya da 444 00 73 numaralı hat üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Trafik düzenine katkı sağlayacak

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, yeni otoparkın ilçedeki trafik düzenine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Esenler'de yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. İlçemizde özellikle büyük araçların oluşturduğu park ve trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla planladığımız bu otopark, hem sürücülerimiz hem de vatandaşlarımız için önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Yüksek güvenlik standartları ve geniş kapasitesiyle hizmete açtığımız bu tesis, şehir içi ulaşımın daha düzenli ve güvenli hale gelmesine katkı sunacak. Esenler'i her alanda daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenler'de büyük araçlara dev otopark hizmete açıldı - Son Dakika

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