Esenler\'de Fırtına Çatı Uçurdu

İstanbul Esenler'de etkili olan şiddetli fırtınada bir binanın çatısı yerinden sökülerek sokağa uçtu. O sırada sokakta oynayan çocuklar ile yoldan geçen bir kişi, çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı yerinden sökülerek rüzgarın etkisiyle sokağa düştü. Bu sırada sokakta oynayan çocuklar ile yoldan geçen bir kişi, çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Öte yandan, yaşanan panik ve çatının sokağa düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL