Esenler\'de İlk Güvercin Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

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Esenler Belediyesi katkılarıyla ilk defa düzenlenen Güvercin Festivali coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen güvercinseverler, özel ırklarıyla yarışarak yeteneklerini sergiledi. Festivalde, bango, başka ve kelebek ırklarının yarıştığı kategorilerde dereceye girenlere ödüller takdim edildi.

Esenler Belediyesi'nin desteğiyle Mehmet Öcalan Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlik, bölgedeki yüzlerce güvercin meraklısını bir araya getirdi. Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya, festivalde yaptığı konuşmada, yakın zamanda Esenler'de bir güvercin pazarı kurulacağını duyurdu. Bu açıklama, katılımcılardan büyük bir coşkuyla karşılandı. Esenler'deki ilk güvercin festivali, aileler ve çocuklar için de büyük bir ilgi gördü. Etkinliğin organizatörleri Suat Türkoğlu, Cihan Özsoy ve Ömer Çelebi, festivale katılan tüm yarışmacılara teşekkür etti. Festivalde ayrıca bir güvercin çekilişi de yapıldı. Şanslı numarayı bulan küçük bir çocuk, Çorlu'dan katılan bir güvercini kazandı. Etkinlik, Esenler'deki güvercinseverler için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda kaldı. - İSTANBUL