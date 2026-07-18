Esenler'de 'Kendi Evinizin Ustası Olun' projesi mezunlarını verdi

Esenler Belediyesi gündelik hayatta ev içerisinde temel tamirat ve onarım becerilerinin anlatıldığı 'Kendi Evinizin Ustası Olun' projesinin sertifika törenini düzenledi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 70 kursiyere sertifikaları takdim edildi.

Esenler Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Usta Eğitimleri kapsamında 'Kendi Evinizin Ustası Olun' projesinin sertifika törenini düzenledi. Esenler Belediyesi'ne ait atölyelerde, uzman teknik ekipler tarafından 6 hafta boyunca süren eğitimlerde kursiyerlere, evde temel elektrik, sıhhi tesisat, montaj, bakım onarım ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimlerde başarılı olan 70 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi. Kursiyerlerin 6 haftalık eğitimleri süresince almış olduğu eğitimleri gündelik hayatta uygulayabilmeleri amacıyla alet takım çantası hediye edildi. Programa katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu katılımcılara sertifika ve hediyelerini takdim ederek kursiyerleri tebrik etti.

Esenler Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Eyüp Ezber, "Bu projemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup belediyemizin imkanları çerçevesinde yapılmaktadır. Belediyemizin öz kaynakları ve uzman ekipleri tarafından verilen eğitimlerimiz 6 hafta sürüyor. Bu program kapsamında elektrik, sıhhi tesisat, montaj, bakım onarım gibi hizmetler vermekteyiz. 6 hafta sonunda hediyelerimiz ve sertifika törenimiz oluyor. Proje bu zamana kadar üç aşamalı şekilde yapıldı. Toplamda 243 kursiyere sertifikası verildi. Bu dönem 3'üncü dönemimizi gerçekleştirerek 70 kişiyi burada mezun etmiş olduk" dedi.

Merve Memiş isimli kursiyer, "6 hafta boyunca 'Kendi Evinin Ustası Olun' kursuna katıldım. Bu kurstan çok memnun kaldım. Sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, su tesisatı gibi dersleri gördük. Bu derslerden çok verim aldım. Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya böyle bir kurs açtıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programa katılan Şengül Toylan, "Gayet verimli, eğitici, evimizde yapabileceğimiz pratik şeyleri öğreniyoruz. Elektriğimizden, vanalara kadar her şeyi öğrenebiliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL