Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 4. kez Türkiye'nin en iyi radyo programcılarının ödüllendirileceği "Radyonun Yıldızları"nda dinleyici oylaması başladı. 31 Ocak'a kadar devam edecek halk oylaması, radyonunyildizlari.net internet adresi üzerinden yapılabilecek.
Esenler Belediyesi, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde, birbirinden değerli radyo programcılarını ödüllendirecek. 21 kategoride geçtiğimiz yılın en iyi radyo programcıları, en iyi radyo istasyonları ve ses sanatçıları halk oylamasıyla dinleyicilerin oylamasına sunuluyor. "Radyo vefadır" temasıyla bu sene dördüncüsü düzenlenen "Radyonun Yıldızları"nda oylamalar, 31 Ocak'a kadar radyonunyildizlari.net internet adresi üzerinden yapılabilecek.
Radyonun Yıldızları oylamasında şu kategorilere ödül verilecek:
"Yılın en iyi ulusal radyosu
Yılın en iyi bölgesel radyosu
Yılın en iyi yabancı müzik radyosu
Yılın en iyi slow müzik radyosu
Yılın en iyi halk müziği radyosu
Yılın en iyi radyo haber spikeri
Yılın en iyi internet radyosu
Yılın en iyi arabesk radyosu
Yılın en iyi haber radyosu
Yılın en iyi spor radyosu
Yılın en iyi tematik radyosu
Yılın en iyi radyo show programı
Yılın en iyi radyo konuk programı
Yılın en iyi bölgesel radyo programcısı
Yılın en iyi erkek radyo programcısı
Yılın en iyi kadın radyo programcısı
Yılın en iyi uluslararası Türk radyo programcısı
Yılın en iyi erkek sanatçısı
Yılın en iyi kadın sanatçısı
Yılın en iyi müzik grubu
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Son Dakika › Yerel › Esenler'de 'Radyonun Yıldızları' Oylaması Başladı - Son Dakika
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