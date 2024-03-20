Esenler\'de Ramazan Etkinlik Alanı\'nda Coşku

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Esenler halkı, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in manevi iklimini Dörtyol Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında doyasıya yaşıyor. Esenler Belediyesi tarafından kurulan "Ramazan Etkinlik Alanı"na gelen vatandaşlar, iftar sonra güzel vakit geçiyor.

Esenler'de af ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'in coşkusu, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine meydanlara taşıdı. Esenler Dörtyol Meydanı, bu kutlu ay boyunca Ramazan Etkinlik Alanı'na ev sahipliği yapıyor. Etkinlik alanının içerisinde sanatsal eğitimler, birbirinden renkli çocuk programları, söyleşiler, sergiler, konserler, STK buluşmaları gerçekleşirken Otağ Çadırı da keyifli vakit geçirmek isteyenlerin uğrak mekanı oluyor.

Yozgat Dernek Başkanı Soner Karabut, "Esenler Belediyesi 2009 yılından beri bu etkinliği sürekli yapmaktadır. Halkımızla bütünleşiyoruz. Buraya gençlerimiz geliyor. Yozgat'ın kültürünü tanıtıyoruz. Dernek olarak bütün üyelerimiz yönetim kurulu her akşam buraya geliyor. Yozgat'ın yöresel yemeklerini yapıyoruz" dedi.

Etkinliğe gelen Aslı Yıldırım ise "Güzel oluyor. Kafamız dağılıyor. Mehmet Tevfik Göksu'ya teşekkür ediyoruz. Boyama yapıyoruz. Etkinliklere katılıyoruz. Güzel oluyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL