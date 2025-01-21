Esenler Gençlik Köyü Gençlere Kapılarını Açtı - Son Dakika
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Esenler Gençlik Köyü Gençlere Kapılarını Açtı

Esenler Gençlik Köyü Gençlere Kapılarını Açtı

Esenler Belediyesi tarafından inşa edilen Esenler Gençlik Köyü, ilk kış kampını tamamlayan gençlerle birlikte kapılarını açtı. 43 bin metrekarelik alanda konaklayabilen gençler, doğa ile iç içe keyifli bir kamp deneyimi yaşadı.

21.01.2025 12:07  Güncelleme: 12:09
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Esenler Belediyesi'nin inşa ettiği 'Esenler Gençlik Köyü', bu hafta sonu Esenlerli gençlere kapılarını açtı. İlk kış kampını tamamlayan gençler, keyifli hatıralar biriktirerek kampı mutlu bir şekilde sonlandırdı.

43 bin metrekarelik bir alanda kurulan ve Esenlerli gençlerin yıl boyunca kamp yapmasına imkan sağlayan Esenler Göktürk Gençlik Kampı, ilk misafirlerini ağırladı. Aynı anda 100 gencin konaklayabildiği, sosyal tesisleri ve geniş imkanlarıyla dikkat çeken kamp, gençler doğa ile iç içe unutulmaz bir deneyim yaşadı. İstanbul'un içinde, doğanın kucağında bu yeni kamp alanıyla birlikte Esenlerli gençler, kamp tecrübelerini yepyeni bir seviyede taşıdılar.

43 bin metrekarelik alanda her şey düşünülmüş

Kamp alanı, 43 bin metrekarelik geniş bir alanda hizmet veriyor. Futbol, voleybol, tenis ve basketbol sahaları, heyecan dolu karşılaşmalara sahne olurken; gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan projede çalışma ofisleri, toplantı salonları ve eğlence merkezi gibi birçok imkan da yer alıyor. Gençlerin doğanın tadını daha konforlu bir şekilde çıkarabilmesi için 45 metrekare genişliğinde ve 3 kişilik olarak tasarlanan 41 adet bungalov hazırlanmış durumda. Esenler Göktürk Gençlik Kampı, her detayıyla gençlere unutulmaz bir kamp deneyimi sunmaya devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenler Gençlik Köyü Gençlere Kapılarını Açtı - Son Dakika

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