Göksu\'dan İnönü Belediyesine ziyaret

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'yı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında ilçenin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunulurken, belediyeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve tecrübe paylaşımının artırılması konuları ele alındı. Ortak hedefler doğrultusunda yürütülebilecek projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, "Kıymetli Büyüğümüz, İstanbul Esenler Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu'yu belediyemizde ve İlçemizde misafir ederek, çalışmalarımız hakkında bilgi verip tecrübelerinden istifade ettik diyerek İnönü'müze teşriflerinden ve ilçemize vermiş oldukları desteklerden dolayı şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR