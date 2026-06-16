Göksu'dan İnönü Belediyesine ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göksu'dan İnönü Belediyesine ziyaret

Göksu\'dan İnönü Belediyesine ziyaret
16.06.2026 17:14  Güncelleme: 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'yı ziyaret ederek ilçe gelişimi, belediyeler arası iş birliği ve tecrübe paylaşımı konularında görüş alışverişinde bulundu.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'yı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında ilçenin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunulurken, belediyeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve tecrübe paylaşımının artırılması konuları ele alındı. Ortak hedefler doğrultusunda yürütülebilecek projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, "Kıymetli Büyüğümüz, İstanbul Esenler Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu'yu belediyemizde ve İlçemizde misafir ederek, çalışmalarımız hakkında bilgi verip tecrübelerinden istifade ettik diyerek İnönü'müze teşriflerinden ve ilçemize vermiş oldukları desteklerden dolayı şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Mehmet Tevfik Göksu, Yerel Haberler, Politika, Esenler, İnönü, Göksu, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Göksu'dan İnönü Belediyesine ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lübnanlılar, ABD-İran mutabakatının ardından evlerine dönmek için yola çıktı Lübnanlılar, ABD-İran mutabakatının ardından evlerine dönmek için yola çıktı
10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına gözaltı 10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına gözaltı
Rusya’da stratejik bombardıman uçağı düştü Rusya'da stratejik bombardıman uçağı düştü
Seyir halindeki otomobile açılan ateşte başından vurulan kadın hayatını kaybetti Seyir halindeki otomobile açılan ateşte başından vurulan kadın hayatını kaybetti
ABD’den İsrail’e: Lübnan’dan kademeli olarak çekil ABD'den İsrail'e: Lübnan'dan kademeli olarak çekil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi küresel bir seferberliğe dönüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi küresel bir seferberliğe dönüştü

17:29
Arkadaşının kızını “Sana eşofman aldım“ diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç
Arkadaşının kızını "Sana eşofman aldım" diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç
17:12
Bir devir sona erdi Ochoa, Dünya Kupası’nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor
Bir devir sona erdi! Ochoa, Dünya Kupası'nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor
17:05
ABD ve İran, imzaları İsviçre’de atacak
ABD ve İran, imzaları İsviçre'de atacak
16:39
Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim
Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim! Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim
15:33
Bakanlık peşine düştü Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
15:22
CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 18:04:08. #7.12#
SON DAKİKA: Göksu'dan İnönü Belediyesine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.