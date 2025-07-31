Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy özel gereksinimli bireylerin anneleriyle kahvaltıda buluştu - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy özel gereksinimli bireylerin anneleriyle kahvaltıda buluştu

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy özel gereksinimli bireylerin anneleriyle kahvaltıda buluştu
31.07.2025 15:29  Güncelleme: 15:37
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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, özel gereksinimli bireylerin anneleriyle kahvaltı programında bir araya geldi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, özel gereksinimli bireylerin anneleriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Anneler, yaşadıkları sorunları Başkan Vekili Aksoy'a iletti. Başkan Vekili Can Aksoy, programda yaptığı konuşmada, engelli ailelerinin yaşadığı zorluklara daha etkili çözümler üretmek için mahallelerde bir temsilci sistemi başlatacaklarını duyurdu.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, özel gereksinimli bireylerin anneleriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Esenyurt Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen etkinlikte anneler, yaşadıkları sorunları Başkan Vekili Can Aksoy'a anlatarak taleplerini iletti. Programa, belediye başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve çok sayıda engelli annesi katıldı. Başkan Vekili Can Aksoy, programda yaptığı konuşmada, engelli ailelerinin yaşadığı zorluklara daha etkili çözümler üretmek için mahallelerde bir temsilci sistemi başlatacaklarını duyurdu. Aksoy, bu yeni uygulamanın, engelli bireylerin annelerinin dayanışma içinde olmalarını ve sorunları daha hızlı bir şekilde çözmelerini sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, mahallelerin farklı dinamiklerine göre her ailenin özel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretilmesinin önemine değindi.

"Bu süreç bizim için öğretici olacak"

Aksoy, engelli ailelerinin sorunlarının her mahallede farklılık gösterebileceğini vurgulayarak, "Her mahallenin kendine özgü yapısı ve ihtiyaçları var. Bu yüzden mahalle bazında bir temsilci sistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Ailelerin birbirleriyle dayanışması, hem sosyal açıdan güçlü bağlar kurmalarını sağlar hem de bizlere doğru çözüm önerileri sunar. Bu süreç bizim için de öğretici olacak" dedi.

Başkan Vekili, engelli bireylerin annelerinin karşılaştığı zorlukların sadece fiziksel engellerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda toplumsal, ekonomik ve psikolojik engeller de bulunduğuna dikkat çekti. "Bu tür sorunları gündeme getirmek ve çözüm yolları üretmek, sadece kamu kurullarının değil, bizlerin de sorumluluğu. Kendi aramızda dayanışarak, bazen düşük bütçelerle, bazen de iş birliğiyle büyük çözümler üretebiliriz" diye ekledi.

Yeni Projeler ve Engelli Yaşam Merkezi

Aksoy, Esenyurt'ta hayata geçirilmesi planlanan yeni projelerden de bahsetti. Bağcılar'daki engelli yaşam merkezinden örnek alarak, Esenyurt'ta engelli bireylerin rahatlıkla vakit geçirebileceği bir "Engelli Sarayı" inşa etmeyi planladıklarını açıkladı. Aksoy, mevcut nikah salonlarını engelli dostu bir alan haline getireceklerini ve burada çocukların emanet edilebileceği güvenli bir alan oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Mahalle Temsilciliği Desteği

Programa katılan engelli annelerine yönelik olarak mahalle temsilcisi sisteminin de devreye gireceğini söyleyen Başkan Vekili, annelerin, mahalledeki diğer engelli aileleriyle daha kolay iletişim kurabilmesi için Whatsapp grupları oluşturulacağını duyurdu. Bu sayede, aileler arasındaki iletişim güçlendirilecek ve sorunların daha hızlı bir şekilde çözülmesi sağlanacak. Programın sonunda, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Sizlerin hayatını kolaylaştıracak her projeyi hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız. Bugün burada bulunan değerli annelere verdiğiniz destek, toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Can Aksoy, Esenyurt, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy özel gereksinimli bireylerin anneleriyle kahvaltıda buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy özel gereksinimli bireylerin anneleriyle kahvaltıda buluştu - Son Dakika
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