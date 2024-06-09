Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kurban satış pazarını ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kurban satış pazarını ziyaret etti

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, güvenli ve hijyenik bir tesis olarak hazırlanan kurban satış pazarını ziyaret etti. Hayvan satıcılarıyla ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özer, Esenyurt halkını mutlu ve memnun etmek için kurbanlarımız böyle güvenli ortamlarda ve alt yapısı, üst yapısı tarafımızca yapılmış tesislerde satılacak dedi.

09.06.2024 11:30
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Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, güvenli ve hijyenik bir tesis olarak hazırlanan kurban satış pazarını ziyaret etti. Hayvan satıcılarıyla ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özer, "Bizim idealimiz, Esenyurt halkını mutlu ve memnun etmek. Bundan sonra da kurbanlarımız böyle güvenli ortamlarda ve alt yapısı, üst yapısı tarafımızca yapılmış tesislerde satılacak" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, hem hayvan satıcılarının hem de vatandaşların güvenilir bir ortamda alışveriş yapabilmesi için hazırlanan kurban satış alanında incelemelerde bulundu. Ülkenin dört bir yanından hayvanlarıyla satış pazarına gelen satıcıları tek tek ziyaret eden Başkan Özer, vatandaşlarla da bir araya geldi. Özer'in, satıcı ve vatandaş arasındaki kurban pazarlığına eşlik etmesi ise renkli anlara sahne oldu.

"İdealimiz, Esenyurt halkını mutlu ve memnun etmek"

Esenyurt Belediyesi tarafından hazırlanan kurban satış alanında konuşan Başkan Özer, "Bu bayramda hem Esenyurt'un pırıl pırıl olması hem de Esenyurtlunun burada kurbanlıklarını güven ve huzur içinde alması için bu tesisi kurduk. Bu alanın hem alt yapısını hem de üst yapısını gerçekleştirdik. Bizim idealimiz, Esenyurt halkını mutlu ve memnun etmek. Bayram da bunlardan bir tanesi. Bugün burayı teftiş ettik, hem hayvan sahipleri hem de halkımız çok memnun. Bu bizi de memnun ve mutlu etti. Çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonra da kurbanlarımız hep böyle güvenli ortamlarda ve alt yapısı, üst yapısı tarafımızca yapılmış tesislerde satılacak. Bu vesileyle, ülkemizin dört bir yanından hayvanlarını buraya getiren hayvan sahiplerine hoş geldiniz, burada kurbanlarını alacak ve kesecek olanlara da Allah kurbanlarını kabul etsin diyorum. Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kurban satış pazarını ziyaret etti - Son Dakika

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