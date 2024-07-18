Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifine tepki gösterdi

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifine tepki göstererek, "Halkımızın gönlü ikinci bir 'Hayırsızada' deneyimine razı değil. O nedenle bizim meseleye bu çözümle yaklaşmamız yerine, özellikle hükümetin bu konudaki imkanlarını seferber etmesini beklemek en doğal hakkımızdır" açıklamasını yaptı.

İlçede bulunan barınakta sokak hayvanlarını ziyaret ederek, veteriner hekimlerden hayvanların sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan Başkan Özer, AKP'nin TBMM'ye sunduğu Hayvan Hakları Kanunu'nda değişiklik öngören ve sokak hayvanlarına "ötanazi" uygulanması hükmünü getiren yasa teklifi ile ilgili açıklama yaptı. Özer, şunları kaydetti:

"Bir kere 'uyutma' adı altında hayvanları öldürmek bizim geleneğimizde yok. Bizim tarihsel hafızamızda kötü bir anı olan Sivri Ada deneyimi var. Sokaklardan toplanarak Sivri Ada'ya sürülen köpekler orada ölüme terk edildi. Halkımız bu olaydan dolayı Sivri Ada'ya 'Hayırsızada' ismini verdi. Halkımızın gönlü ikinci bir 'Hayırsızada' deneyimine razı değil. O nedenle bizim meseleye bu çözümle yaklaşmamız yerine, özellikle hükümetin bu konudaki imkanlarını seferber etmesini beklemek en doğal hakkımızdır. Bu konuda hayvanseverlerin duyarlılıklarına kesinlikle katılıyorum. Şunu bilmemiz lazım; biz, insan olarak hayvanlarla ve doğayla iç içe yaşayan bir türüz. Doğa olmadan, hayvanlar olmadan yaşamımızı sürdüremeyiz. İnsanların sosyo-psikolojik bir takım sorunlarla karşı karşıya olduğu böyle bir dünyada hayvanlar insanların en yakın dostlarıdır. Doğa ise bizim muhtaç olduğumuz en değerli hazinedir. O nedenle doğa ve hayvanlar olmadan biz insanlar olarak yaşamımızı sürdüremeyiz. Biz olmadan hayvanlar doğada yaşamlarını idame ettirebilirler ancak bizim onlara ihtiyacımız var. Bu bilinçle hayvanlarımıza sahip çıkmalıyız. Biz Esenyurt Belediyesi olarak bu konuda elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz ve ülkemize, bütün insanlığa da bu çağrıyı yapıyoruz."