Esenyurt Belediye Başkanı Hayvanları Koruma Kanunu'na Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Yerel

Esenyurt Belediye Başkanı Hayvanları Koruma Kanunu'na Tepki Gösterdi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki göstererek, yasaya karşı olduklarını belirtti. Başkan Özer, hayvanların öldürülmesi yerine çözümün doğa ve hayvanların yaşaması için insanlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

31.07.2024 10:21  Güncelleme: 11:39
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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, TBMM'de kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini'ne tepki göstererek, "Yasaya karşı ilgili uzmanlarla, veteriner hekimlerimizle, hayvanseverlerle ve ilgili derneklerle toplanacağız. Partimizin de almış olduğu bir karar varsa ona göre hareket edeceğiz. Katliama karşıyız" dedi.

Başkan Özer, TELE1'de İnan Demirel'in sunduğu "Asıl Mesele" programına canlı yayın bağlantısı ile konuk oldu. Başkan Özer, kamuoyunda "katliam yasası" olarak tanımlanan yasaya karşı olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çözüm, hayvanları ötanazi adı altında veya başka bir yöntemle öldürmek değil. Nedeni de şu; bunu bir akademisyen ve bilim insanı olarak söylemek istiyorum. Biz insanların bu dünyada yaşamaları için doğaya ve hayvanlara ihtiyacı var. Doğanın ve hayvanların yaşaması için insanlara ihtiyacı yok. Bunun için bu noktada dikkat etmemizde yarar olacağını düşünüyorum."

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi hakkında da bilgi veren Başkan Özer, şöyle devam etti:

"Bizim geleneğimizde hayvanları öldürme yok. Hatta tarihte kötü bir anı olarak hafızamızda yer alan Sivriada deneyimi var. Bizim Esenyurt Belediyesi olarak bir barınağımız var. Orada sağlıklı kediler ve köpekler var. Engelli, hasta hayvanlarımız da orada var. Veteriner hekimler tarafından rutin bir şekilde tedavileri yapılıyor. Sağlıklı olanlarda ilgili kısırlaştırma çalışmalarını yürütüyoruz.

"Bütün Türkiye'de kedi maması üreten nadir belediyelerden biriyiz"

Bizim zaten bir bakımevimiz var. Türkiye'de kedi maması üreten nadir belediyelerden biriyiz. Engelli kedi ve köpeklerle de ilgili barınağımız var. Biz hayvanseverlerle, derneklerle bir diyalog içindeyiz. Hayvanseverler sağlıklı hayvanları sahipleniyor. Yasaya karşı ilgili uzmanlarla, veteriner hekimlerimizle, hayvanseverlerle ve ilgili derneklerle toplanacağız. Özellikle çevre ve hayvanlar konusunda orada bulunan ilgili kurumlarla istişare ederek bir yol haritası çizeceğiz. Partimizin de almış olduğu bir karar varsa ona göre hareket edeceğiz. Genel Başkanımızın da belirttiği gibi katliama karşıyız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediye Başkanı Hayvanları Koruma Kanunu'na Tepki Gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkanı Hayvanları Koruma Kanunu'na Tepki Gösterdi - Son Dakika
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