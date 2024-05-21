Esenyurt Belediye Başkanı Kadınlar İçin Dayanışma Gecesinde Konuştu - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Kadınlar İçin Dayanışma Gecesinde Konuştu

Esenyurt Belediye Başkanı Kadınlar İçin Dayanışma Gecesinde Konuştu

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt Kadınlar Birliği Platformu'nun düzenlediği dayanışma gecesinde kadınların önemine vurgu yaparak, belediyenin kadınların hünerlerini gerçekleştirmesi için gereken imkanları sağlayacağını belirtti.

21.05.2024 15:43  Güncelleme: 15:55
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Esenyurt Kadınlar Birliği Platformu'nun düzenlediği dayanışma gecesinde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Kadınlar büyük hünerleri olan insanlar. Onların hünerlerini gerçekleştirmesi için gerekli imkanları belediyelerin tamamlaması lazım. Biz belediye olarak kadınlarımızın emrindeyiz. Onlar ne derse o olacak" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt Kadınlar Birliği Platformu'nun düzenlemiş olduğu dayanışma gecesine katıldı. Esenyurt Nene Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda, Başkan Özer'in yanı sıra Kadınlar Platformu yöneticileri ile çok sayıda kadın yer aldı. İlçede kadınlara yönelik başlattığı projelerle dikkat çeken Prof. Dr. Özer burada yaptığı konuşmada, "Değerli kadınlar; kadın varsa hayat var, kadın yoksa hayat yok gerçeğinden yola çıkarak kadın varsa Esenyurt var, kadın yoksa Esenyurt yok diyoruz. Çünkü kadınlar olmazsa hayatı çekip çeviren erkekler olmaz. Çünkü kadınlar olmazsa çocuklarımız geleceğe hazırlanamaz. Bir çocuğun ilk mimarı kadındır, annesidir. Daha sonra öğretmenleri, toplum ve kitaplar gelir. Dolayısıyla kadınların iyi yetişmiş olduğu bir toplum her zaman ileriye doğru gider. Kadınlara değer veren bir toplum kalkınır ve yücelir. Örneğin ben Orta Doğu'da birçok Arap ülkesinde bulundum. Bu ülkelerin petrol gibi çok büyük zenginlikleri var ancak kalkınamamışlar. Bunun nedeni kadınların kalkınma süreci içinde olmamasıdır. Bugün ülkemizde ise kadın hukuki olarak kalkınma sürecinin içinde yer alıyor ancak bu tek başına yeterli değil. Bizim en büyük eksikliğimiz kadınlara gereken değeri vermiyor olmak. Bugün kadın cinayetleri ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu konu maalesef benim yüreğimi yaralayan bir durumdur. Konuşmamın başında da söylediğim gibi çocukların ilk mimarı annelerdir. Dolayısıyla kadınlarla ilgili bizim yapacak çok işimiz var. İlk olarak kültür merkezlerinin sayısını arttıracağız. Çünkü kadının kendi içindeki hünerlerini gerçekleştirmesi lazım. Kadınlar, bu merkezlerde müzik, sinema, tiyatro, el işi, gezi ve eğitimlere katılarak düşüncelerini hayata geçirebilir" dedi.

"Sultanahmet Camii stantlarında Esenyurtlu kadınlarımız da olacak"

Programda İBB Başkanı İmamoğlu ile Esenyurtlu kadınlar için planladıkları çalışmalara da değinen Prof. Dr. Ahmet Özer şöyle konuştu:

"Ekrem Başkan ile ilçemizin birçok sorununu konuştuk. Evet, asfalt yapacağız, yolları tamir edeceğiz, park yapacağız, bahçe yapacağız, kültür-sanatı geliştireceğiz, yeşili artıracağız ama çok önemli bir şey daha yapacağız. Esenyurtlu kadınlar, bizim kültür merkezlerimizde kendi hünerlerini gerçekleştiriyorlar. En son anneler gününde Marmara Park'taki sergileri dolaştım ve çok etkiledim. Hatta oradan bir çalışmayı alarak Ekrem Başkan'a hediye ettim. Başkanımız; bakın, bunlar Esenyurtlu kadınların ürünleri, eserleri. Sizden Sultanahmet Camii'nin altında bulunan iş yerlerinde, Esenyurtlu kadınların kendi el emeklerini satabilecekleri pazarlar istiyorum dedim. O da bu durumu onayladı. Bu çalışmayı da hayata geçireceğiz" dedi.

"Kadınlar işe çocuklar kreşe"

"Kadınlar işe çocuklar kreşe" mottosu ile Esenyurtlu kadınların hayatlarını kolaylaştıracaklarını ifade eden Başkan Özer, "Kadınlarla ilgili meclisler kuracağız, onların hayata katılımını sağlayacağız. Ayrıca çalışan kadınlar için bir mottomuz vardı; 'Kadınlar işe, çocuklar kreşe' diye. Bunun için ilçemizdeki sanayicileri gezdim ve onlardan kazanmanın bedeli ve şükran borcu olarak Esenyurt'a bir katkıda bulunmalarını istedim. Onlarda ne yapabiliriz hocam diye sordular. Onlardan kreş, okul, hastane yapmalarını istedim. İlk olarak işe 15 kreşle başlamak istiyoruz. Siz seçimlerde sözünüzü bizi seçerek söylediniz, artık söz söyleme sırası bizde. Bizim de sözümüzü söyleme biçimimiz hizmet yoluyla, gece gündüz demeden, bayram seyran demeden daima çalışmak olacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediye Başkanı Kadınlar İçin Dayanışma Gecesinde Konuştu - Son Dakika

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