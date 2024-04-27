Esenyurt Belediye Başkanı, Köpeği Yağmurdan Koruyan Çocuğu Ağırladı - Son Dakika
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Yerel

Esenyurt Belediye Başkanı, Köpeği Yağmurdan Koruyan Çocuğu Ağırladı

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 10 yaşındaki Ayaz Güney'i ve ailesini makamında ağırlayarak, köpeği yağmurdan koruması için gösterdiği duyarlılık için teşekkür etti.

27.04.2024 13:14  Güncelleme: 13:56
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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilçede geçen günlerde yaşanan sağanak yağış sırasında yanındaki sokak köpeğini yağmurda ıslanmaması için tahta parçası ile koruyan 10 yaşındaki Ayaz Güney'i ve ailesini makamında ağırladı. Duyarlı davranışından dolayı küçük Ayaz'a teşekkür eden Başkan Özer, "Hayvansever, köpeği yağmurdan koruyan güzel, koca yürekli adam. Tebrik ederim seni. Senin bu davranışının herkese örnek olması lazım" dedi.

Geçen günlerde Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağışta,10 yaşındaki Ayaz Güney'in ıslanmaması için bir köpeği tahta parçasıyla koruduğu görüntüler, sosyal medyada geniş yer buldu. Görüntüleri izleyen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, hem küçük Ayaz ile tanışmak hem de duyarlı davranışından dolayı teşekkür etmek için onu ve ailesini makamında misafir etti.

Ayaz ve kardeşleriyle bir araya gelen Başkan Özer, onlara çeşitli hediyeler vererek sokak hayvanlarına gösterdikleri şefkatten dolayı teşekkür etti. Başkan Özer, "İnsanlar ve hayvanlar bir arada yaşamak zorundalar. Bu anlamda hayvanlarında insanlar gibi birtakım hakları var. Doğanın da aslında sürdürülebilir olması için bir hakka hukuka tabi olması gerekiyor. Biz olmasak da doğa ve hayvanlar kendi başlarına yaşamlarını sürdürebilirler ama doğa olmazsa biz yaşamımızı kendi başımıza sürdüremeyiz. Hayvanlar aynı zamanda insanların dostlarıdır. Sosyopsikolojik yapımızın daha kuvvetli olması için bizim bir çeşit yaşam arkadaşımızdır. Onları korumak ve kollamak da bizim insani vazifemizdir" diye konuştu.

"BU GÜZEL DAVRANIŞ HERKESE ÖRNEK OLMALI"

Ayaz'ın küçücük yaşına rağmen herkese insanlık dersi verdiğini ifade eden Başkan Özer, "Hayvanlara karşı işlenen suçların da bir hukuka bağlanması gerekir. Bu işin bir yanı ama diğer yanı bizim hayvanları sevmemiz, korumamız ve kollamamız gerekir. 10 yaşında bir çocuk olarak yürümüş olduğu sokaktaki bir köpeğin yağmurda ıslandığını görünce onun koca yüreği devreye girer ve bulduğu bir tahta parçasıyla o hayvanı yağmurdan korumaya çalışır. Ben de bunu duyduğumda bu farkındalığı büyütmek ve yaratmak adına kendisini tebrik etmek, kucaklamak ve koca yüreğinden öperek ödüllendirmek için buraya davet ettim. Sevgili Ayaz'ın bu güzel davranışının toplumda herkese örnek olmasını ve yolunun aydınlık ve açık olmasını diliyorum" dedi.

"SOKAK HAYVANLARI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Sokak köpekleri için ilçede çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Başkan Özer, şunları ekledi:

"Bizim birinci önceliğimiz, köpeklerimizin kısırlaştırılması ve zararsız hale getirilmesi. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bir çalışma başlattı, bu çalışmayı sürdürüyor ama sokak hayvanları konusu tek başına bir ilçeyle çözülebilecek bir sorun değil. Tüm belediyeler ve İBB ile ortaklaşa bir çalışmayla çözülebilir. Aynı zamanda sokak hayvanlarımız için mama desteğinde bulunuyoruz. Onların da kendi yaşamlarını idame ettirebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor."

"ONU MAHALLEMİZDE BESLİYORUZ"

Kendisini makamında ağırlayan Başkan Özer'e teşekkür eden Ayaz Güney ise şunları söyledi:

"Eve giderken yağmur yağıyordu. Köpek çok titriyordu, ben de üzüldüm ve tahta parçası koydum köpek üşümesin, ıslanmasın diye. Şimdi onu mahallemize aldık, besliyoruz."

Esenyurt Belediye Başkanı, Köpeği Yağmurdan Koruyan Çocuğu Ağırladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediye Başkanı, Köpeği Yağmurdan Koruyan Çocuğu Ağırladı - Son Dakika

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