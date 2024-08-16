Esenyurt Belediye Başkanı Sağlık Çalışanlarına Destek Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Sağlık Çalışanlarına Destek Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Esenyurt Belediye Başkanı Sağlık Çalışanlarına Destek Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilçede sağlık personellerine yönelik gerçekleşen saldırıların ardından, saldırıya uğrayan çalışanları evlerinde ziyaret etti. Sağlık çalışanlarına şiddet olaylarının önlenmesi için farkındalık oluşturmanın önemini vurgulayan Özer, 'Sağlık emekçileri hayat kurtaran kişilerdir. Onları her yerde koruyup kollamamız, yardımcı olmamız gerekiyor. Bu türden istenmeyen olayların yaşanmaması için farkındalık oluşturmamız çok önemli' dedi.

16.08.2024 11:33  Güncelleme: 11:40
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Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilçede sağlık personellerine yönelik gerçekleşen saldırıların ardından, saldırıya uğrayan çalışanları evlerinde ziyaret etti. Sağlık çalışanlarına şiddet olaylarının önlenmesi için farkındalık oluşturmanın önemini vurgulayan Özer, "Sağlık emekçileri hayat kurtaran kişilerdir. Onları her yerde koruyup kollamamız, yardımcı olmamız gerekiyor. Bu türden istenmeyen olayların yaşanmaması için farkındalık oluşturmamız çok önemli" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde şiddete uğrayan sağlık çalışanlarını evlerinde ve hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgiler aldı. Toplum için fedakarlıkta bulunan sağlık emekçilerine yapılan saldırıları kınadığını açıklayan Başkan Özer, sağlık çalışanlarının ve doktorların şiddetten korunması için gerekli önlemlerin ve projelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özer, "Saldırılar, münferit olaylar gibi görünse de ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet her geçen gün artmaktadır. Bu durum, toplum olarak bize yakışmayan bir tablodur. Geleneklerimizde yardıma gelen insanlara saygı göstermek, onlara yardımcı olmak ve sahip çıkmak vardır. Üstelik sağlık çalışanları hayat kurtaran kişilerdir. Onları her yerde koruyup kollamamız, onlara yardımcı olmamız gerekir" dedi.

"Toplumu eğitmemiz gerekiyor"

Ziyarette sağlık çalışanlarına karşı şiddet olaylarında eğitimin önemine dikkat çeken Özer, "Bu olayların temelinde eğitimsizlik yatmaktadır. Toplumu eğitmemiz gerekiyor. O nedenle bu eğitime anaokulunda, kreşlerde, ilkokulda başlamalıyız. Avrupa'da bu tür olaylar nadiren yaşanır çünkü orada eğitim daha erken yaşlarda başlar. İnsanlar, nasıl diyalog kuracaklarını ve nasıl ilişki geliştireceklerini erken yaşlarda öğrenirler. Aynı zamanda ailelerin de bu bilince sahip olması, devletin, hükümetin ve yerel yönetimlerin halkı bilinçlendirmesi önemlidir. Paneller, konferanslar düzenleyerek bu eğitimi yaygınlaştırmalıyız. Sağlık Bakanlığının da bu konuda çalışmalar yapması elzemdir. Çünkü ne yazık ki her yıl sağlık çalışanlarımız sadece yaralanmakla kalmıyor, hayatlarını da kaybediyorlar. Bu da bizi derinden yaralıyor. Artık bu tür olayların son bulması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarına yönelik farkındalık konferansları düzenleyeceğiz

Sağlık çalışanlarının kutsal bir görev üstlendiğini de vurgulayan Özer, "Sağlık çalışanları bizim için varlar, onlar hayatımızı kurtarır, cankurtaranlarımızdır. Onlara uzanan elleri durdurmamız, hakaretleri engellememiz ve yapılan saldırıların önüne geçmemiz gerekiyor. Bunu toplum olarak, birey olarak, aileler olarak hep birlikte yapmalıyız. Esenyurt'ta bu bilinci artırmak için okullar açıldığında, uyuşturucuyla mücadelede olduğu gibi sağlık çalışanlarına da yönelik farkındalık

oluşturacak konferanslar düzenleyeceğiz. Ayrıca, zabıta ekiplerimizi bu konuda eğiterek, sağlık çalışanlarını koruma konusunda koordineli çalışmalar yürüteceğiz. Unutmayalım ki onları korumak, aslında kendimizi korumaktır. Çünkü onlar bizim sağlığımız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediye Başkanı Sağlık Çalışanlarına Destek Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika

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