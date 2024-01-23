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Esenyurt Belediyesi, Afet Bilinci Eğitimi ile Vatandaşları Bilgilendiriyor - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi, Afet Bilinci Eğitimi ile Vatandaşları Bilgilendiriyor

Esenyurt Belediyesi, depreme dirençli bir kent oluşturmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Belediye, kendi çalışanlarına doğal afetlere karşı alınacak önlemler konusunda eğitim veriyor.

Esenyurt Belediyesi, Afet Bilinci Eğitimi ile Vatandaşları Bilgilendiriyor
23.01.2024 - 14:47,  Güncelleme: 14:58
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Depreme dirençli bir kent oluşturmak amacıyla çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi, verdiği "Afet Bilinci Eğitimi" ile vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Belediye bu kapsamda kendi bünyesindeki çalışanları da doğal afetlere karşı alınacak önlemler konusunda bilinçlendiriyor.

Esenyurt deprem ve afetlere karşı güçlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nin (ESAK), belediye çalışanlarına verdiği eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Belediye binasında gerçekleşen programa personel gruplar halinde katılım sağlarken belirlenen başlıklar altında eğitimlerini tamamlıyor. Kritik dakikalar olarak nitelenen deprem öncesi ve deprem sonrası anlarda yapılması gerekenler konusunda bilinçlenen çalışanlar, diğer afetler konusunda hayati önem taşıyan, yol gösterici bilgiler öğreniyor.

Doğal afetlerde alınan önlemlerin hayat kurtardığını söyleyen uzman ekipler, katılımcılardan gelen sorulara da titizlikle yanıt veriyor. Esenyurt'ta yaşayan her bireyin bilinçlenene kadar eğitimlerin devam edeceğini belirten ekipler, evlerde alınan önlemlerin önemine de dikkat çekiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi, Afet Bilinci Eğitimi ile Vatandaşları Bilgilendiriyor - Son Dakika


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