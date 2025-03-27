Esenyurt Belediyesi, Bayram Öncesi Temizlik Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi, Bayram Öncesi Temizlik Çalışmalarına Hız Verdi

Esenyurt Belediyesi, Bayram Öncesi Temizlik Çalışmalarına Hız Verdi

Esenyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki cadde ve sokakları titizlikle temizleyerek, vatandaşların daha hijyenik bir ortamda bayram geçirmesini sağladı.

27.03.2025 14:44  Güncelleme: 14:51
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Esenyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelindeki cadde ve sokakları titizlikle temizledi.

Esenyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelindeki cadde ve sokakları titizlikle temizledi. Daha temiz bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, sokakları mobil temizlik araçlarıyla süpürüp, tazyikli suyla yıkayarak bayram için hazır hale getirdi. Ekipler, vatandaşların bayramı temiz bir ortamda geçirebilmeleri amacıyla yoğun mesai harcadı. Esenyurt'ta rutin kent temizliğinin yanı sıra, bayram öncesinde cadde ve sokaklar dip köşe temizlendi. Temizlik işlemlerinin yanı sıra çöp konteynerleri de ilaçlı su ile dezenfekte edilerek hijyenik bir ortam sağlandı. Esenyurt Belediyesi, hem bayramın huzurlu geçmesi hem de ilçedeki yaşam kalitesinin artmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar vatandaşlardan da büyük takdir topladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi, Bayram Öncesi Temizlik Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika

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