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Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi, 58 Bin 529 Kişiyi İşe Yerleştirdi - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi, 58 Bin 529 Kişiyi İşe Yerleştirdi

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), ilçedeki işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla 2019 yılından bu yana onlarca firma ve yüzlerce vatandaşla görüşme yaparak 58 bin 529 kişiyi işe yerleştirdi. ESBİM, iş arayanlarla ilçede faaliyet gösteren sektörün öncü firmalarını buluşturarak mülakatlar gerçekleştiriyor ve sağlık, lojistik, gıda, tekstil, kimya, mobilya, kozmetik, inşaat, sanayi ve özel güvenlik gibi çeşitli sektörlerde istihdam sağlıyor. Ayrıca, Esenyurt Belediyesi vatandaşları mesleki eğitimlerle destekleyerek sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmek için 24 ayrı branşta kurslar düzenliyor ve yaklaşık 4 bin 200 kişiye sertifikalı eğitim vererek iş imkanı sağlıyor.

05.01.2024 - 15:11,  Güncelleme: 15:15
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İlçedeki işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla her gün onlarca firma ve yüzlerce vatandaşla görüşme yapan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 2019 yılından bu yana 58 bin 529 kişiyi işe yerleştirdi.

ESBİM, iş arayanlarla ilçede faaliyet gösteren sektörün öncü firmalarını buluşturarak mülakatlar gerçekleştiriyor. Birim, 2019 yılından bu yana mülakatlara katılanlar arasından 18 bin 159 kadın ve 429 engelli olmak üzere 58 bin 529 vatandaşın; sağlık, lojistik, gıda, tekstil, kimya, mobilya, kozmetik, inşaat, sanayi ve özel güvenlik gibi çeşitli sektörlerde istihdamını sağladı.

VATANDAŞLAR MESLEKİ EĞİTİMLERLE DESTEKLENİYOR

Sanayinin aradığı nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için istihdam öncesi vatandaşlara çeşitli branşlarda eğitim verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, şöyle konuştu:

"35 kişilik bir ekip kurduk. Bu arkadaşlar 2 bin 700 firmayla görüşerek firmaların taleplerini aldı ve Esenyurtlu hemşehrilerimizle paylaştı. Bu şekilde 58 bin 529 kişiyi işe yerleştirdik. Bazı alanlarda istihdam sağlayamıyoruz. Onun için EMEĞİM bölümünü oluşturduk. Bu birim üzerinden sanayinin ihtiyacı olan insan kaynağını yetiştirmek üzere 24 ayrı branşta kurs veriyoruz. Bu kurslar üzerinden yaklaşık 4 bin 200 arkadaşımıza sertifikalı eğitim vererek onları işe yerleştirdik."

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi, 58 Bin 529 Kişiyi İşe Yerleştirdi
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi, 58 Bin 529 Kişiyi İşe Yerleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi, 58 Bin 529 Kişiyi İşe Yerleştirdi - Son Dakika
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