Esenyurt Belediyesi\'nden 7/24 Temizlik Çalışmaları

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü temizlik çalışmalarıyla kamusal alanlarda hijyen ve düzeni sağlamaya devam ediyor. Belediye ekipleri, vatandaşlara daha sağlıklı ve temiz bir çevre sunmak amacıyla ilçenin dört bir yanında yoğun bir mesai harcıyor.

Temizlik ekipleri; ana caddeler, parklar, okul çevreleri ve sosyal tesislerde düzenli olarak temizlik, yıkama ve kontrol işlemleri gerçekleştiriyor. Özellikle kamusal alanların hijyenine büyük önem verilirken, rutin temizlik faaliyetlerinin yanı sıra çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalar da yapılıyor.

"Temiz Esenyurt için el birliği"

Çalışmalara ilgili bilgi veren Süleymaniye Mahalle Sorumlusu Yunus Tombul, "Ekiplerimizle birlikte 7/24 sahadayız. Özellikle ana arterler, okul önleri, parklar ve sosyal alanlarda temizlik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Parklarımızın daha temiz ve güvenli bir yapıya kavuşması için çevre temizliğine hep birlikte özen göstermeliyiz. 'Temiz Çevre, Temiz Esenyurt' bilinciyle hareket etmek hepimizin sorumluluğu" dedi.

Çağrı Merkezi 7/24 Hizmette

Yetkililer, vatandaşlardan çevreyi temiz tutmaları konusunda duyarlılık beklerken, temizlikle ilgili talep, öneri ve şikayetlerin 444 0 411 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden iletilebileceğini hatırlatıyor. Belediye yetkilileri, ekiplerin her türlü talebe anında yanıt verecek şekilde hazır olduklarını vurguluyor. - İSTANBUL