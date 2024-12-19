Esenyurt Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenyurt Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Destek

Esenyurt Belediyesi\'nden Engelli Vatandaşlara Destek

Esenyurt Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla bina önlerine "Engelli Aracı Park Yeri" işaretleri çizerek, park sorununu çözmeye yönelik önemli bir adım attı.

19.12.2024 09:30  Güncelleme: 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Araçlarını park ederken uzun bir süredir sorun yaşayan engelli vatandaşların destek talebini karşılıksız bırakmayan Esenyurt Belediyesi, bina önlerine çizilen "Engelli Aracı Park Yeri" işaretleri ile hayatı kolaylaştırıyor.

Engelli bireyleri, hayatın her alanında destekleyen Esenyurt Belediyesi, başlattığı park yeri çizgi çalışmasıyla, özel bireylerin hayatını kolaylaştırıyor. Gelen talepler üzerine harekete geçen ekipler, engellilerin araçlarını rahat bir şekilde park edebilmesi için evlerinin önüne 'engelli aracı park yeri' işareti çiziyor. Bu hizmetten memnun kalan vatandaşlar, destekleri için Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ediyor.

Başvurular çağrı merkezi üzerinden alınıyor

Engelli aracına sahip vatandaşların hizmetten faydalanabildiğini belirten Esenyurt Belediyesi Ulaştırma Mühendisi Doğancan Aktaş şöyle konuştu: "Gerekli evraklarını tamamlayan vatandaşlarımızdan gelen başvuru dilekçelerini değerlendirerek engelli park yeri çizimi yapıyoruz. Bu sayede dezavantajlı bireylerin evlerine erişiminde yaşadığı sorunlara bir çözüm sunuyoruz. Çalışmalarımız tüm Esenyurt'ta kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Hizmetten faydalanmak isteyen engelli vatandaşlarımız, 444 0 411 numaralı çağrı merkezimizden başvuruda bulunabilir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Yerel Haberler, Esenyurt, 3-sayfa, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:06 ABD’nin “Türkiye ile SDG ateşkeste uzlaştı“ açıklamasına MSB’den yalanlama ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkeste uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama
11:46 Asgari ücrette son viraj Bu kez rakam konuşuluyor Asgari ücrette son viraj! Bu kez rakam konuşuluyor
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:22:07. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.