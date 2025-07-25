Esenyurt Belediyesi'nden İhale Açıklaması

Esenyurt Belediyesi'nden, Esenyurt Belediyesi Sokak Temizliği için Araç Kiralanması İhalesi'ne ilişkin çıkan haberlere yönelik açıklama yapıldı.

Esenyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "05 Eylül 2024 tarihinde yapılan Esenyurt Belediyesi Sokak Temizliği için Araç Kiralanması İhalesi'ne dair bazı basın yayın organlarındaki yanlış bilgi aktarımı sebebiyle doğru bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması gereği hasıl olmuştur. Bahse konu ihale; 05 Eylül 2024 tarihinde yapılmış olup, Esenyurt Belediyesi'ne Başkan Vekili görevlendirilmesi öncesinde, Ahmet Özer döneminde 13 Eylül 2024 tarihinde onaylanmış ve ihale kararı ilgiliye tebliğ edilmiştir. Akabinde, yine Başkan Vekili görevlendirilmesi öncesinde Ahmet Özer'in görevli olduğu dönemde 24 Ekim 2024 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Bahse konu ihale ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı tahkikat sonucunda, gelen evraklar neticesinde ilgili ihaleye fesat karıştırıldığı hususu Belediyemize resmi olarak bildirilmiştir. Bunun üzerine Belediyemizce gerekli yasal adımlar derhal atılmış ve ihale tek taraflı olarak feshedilmiş, yüklenici şirketin kesin teminatı irad kaydedilmiştir. Yargılanan kişiler tarafından, kamuoyunu bilinçli bir şekilde, belirli periyotlar halinde yapılan yanlış yönlendirme çabalarına karşı kurumumuzca tekraren doğru bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur. Yargılama aşamasındaki bir hukuki konuyu, bilinçli bir şekilde benzeri yalan haberler ile yönlendirme yapan ve yayanlar hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi. - İSTANBUL