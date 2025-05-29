Esenyurt Belediyesi'nden Kurban Kesim Elemanı Eğitimi - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nden Kurban Kesim Elemanı Eğitimi

Esenyurt Belediyesi\'nden Kurban Kesim Elemanı Eğitimi
29.05.2025 11:08  Güncelleme: 11:12
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Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurban kesiminin dini kurallara ve hijyen şartlarına uygun yapılabilmesi için kurs düzenledi. Eğitimi tamamlayan kursiyerler sertifikalı kesim elemanı unvanı kazandı.

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kurban kesiminin dini kurallara, hijyen şartlarına ve güvenlik standartlarına uygun şekilde yapılması için eğitim programı düzenledi. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler sınavdan geçerek sertifikalı kesim elemanı unvanı kazandı.

Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında önemli bir çalışmaya imza atan Esenyurt Belediyesi, kurban kesiminde görev alacak vatandaşlara yönelik "Kurban Kesim Elemanı" kursu düzenledi. Belediyenin sağladığı eğitim programında katılımcılar; hayvan anatomisi, hijyen kuralları, kesim teknikleri, dini vecibeler ve iş güvenliği gibi konularda teorik ve uygulamalı dersler aldı. Eğitim sürecinin ardından yapılan sınavla bilgi ve becerileri ölçülen kursiyerlerden başarılı olanlar, kurban kesim elemanı olmaya hak kazandı ve sertifikalarını aldı. Esenyurt Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu çalışma, hem vatandaşların kurban ibadetini doğru bir şekilde yerine getirmesine katkı sağlıyor hem de mesleki anlamda yeni bir istihdam kapısı sunuyor. Kurban Bayramı süresince Esenyurt'ta kurban kesimlerinin bilinçli, düzenli ve hijyenik şartlarda gerçekleştirilmesi amacıyla eğitimli kesim elemanları görev başında olacak.

"Hem teorik hem de pratik anlamda yeterli bilgiye sahip oldular"

Belediye bünyesinde Ziraat Mühendisi görevini yapan Nesrin Doğan, kurban kesimi için gereken her türlü eğitimi tamamladıklarını ifade ederek şöyle konuştu; "Kurban Kesimi Elemanı Yetiştirme Programı'nın son aşamasına geldik. Kursun bu bölümünde, kurban kesimi işlemlerinin teorik kısmını tamamladık. Tüm bilgilendirmeler yapıldıktan sonra, kursiyerlerimiz sertifikalarını alarak kurban kesimi elemanı olarak görev yapabilecekler. Kursta, kurbanlık hayvanın seçimi, sağlık kontrolleri, kesim işlemleri, etlerin işlenmesi ve muhafaza edilmesi gibi konularda detaylı eğitimler verdik. Kursiyerlerimiz hem teorik hem de pratik anlamda yeterli bilgiye sahip oldular. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler, sertifikalarıyla birlikte usta kesici olarak kurban kesim alanlarında, mezbahalarda ve et kombinalarında görev alabilecekler."

"Hangi hayvanların kurban edilebileceğini öğrendik"

Kursiyer Yusuf Polat ise Esenyurt Belediyesi'nin faaliyete geçirdiği bu etkinliğin kendilerine fayda sağladığını ifade ederek şöyle konuştu; "Kursa başladığımızdan beri bıçak bilemeyi, kurbanın nasıl kesileceğini öğrendik. Hangi hayvanların kurban edilebileceğini, bu hayvanların kaç yaşında olması gerektiğini ve kesim usullerini detaylı şekilde gördük. Bu konularda yeterli bilgi aldığımızı düşünüyorum. Oldukça verimli bir eğitim süreci geçirdik. Bugünkü dersimizde, hastalıklı hayvanların nasıl tespit edileceğini öğrendik. Kesime uygun olmayan, yaşı tutmayan veya hasta olan hayvanları nasıl ayırt edeceğimizi gördük. Ayrıca mezbaha hakkında bilgi aldık ve kesimle ilgili detaylar üzerinde durduk. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu gerçekten büyük bir beceri ve sorumluluk isteyen bir iş. Böyle bir imkan sağlandığı için yetkililere ve katkı sunan herkese minnettarız. Allah razı olsun." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nden Kurban Kesim Elemanı Eğitimi - Son Dakika

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