Esenyurt\'ta Miraç Kandili\'nde gönüller bir oldu

Esenyurt Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla ilçe genelindeki camilerde vatandaşlara kandil simidi ikram ederek birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Esenyurt Belediyesi, Miraç Kandili'nin manevi atmosferini ilçe genelinde yaşatmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kandil gecesi dolayısıyla ilçedeki camilerde yatsı namazı sonrası mobil ikram araçları aracılığıyla vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Vatandaşlar, yapılan ikramdan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ederken, belediye yetkilileri ise Esenyurt Belediyesi olarak bu tür manevi gün ve gecelerde vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. - İSTANBUL