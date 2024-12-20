Esenyurt Belediyesi Özel Çocuklar İçin Bilim Atölyesi Kurdu - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Özel Çocuklar İçin Bilim Atölyesi Kurdu

Esenyurt Belediyesi Özel Çocuklar İçin Bilim Atölyesi Kurdu

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki özel çocukların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Bilim Atölyesi kurdu. Atölyede teorik bilgilerle birlikte uygulamalı deneyler yapılırken, çocuklar bilimin keyfini yaşıyor ve yeteneklerini keşfediyor.

20.12.2024 10:38  Güncelleme: 10:44
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Esenyurt Belediyesi ilçe genelinde yaşayan özel çocukları bilim yolculuğuna çıkardı. Belediyenin kurduğu Bilim Atölyesi'nde deneyler yapan çocuklar bir yandan öğrenirken, bir yandan da yeteneklerini keşfetti.

Esenyurt'ta özel çocukların gelişimine katkı sağlamak için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan Bilim Atölyesi'nde özel çocuklara fen bilgisi derslerinin yanı sıra teorik bilgiler de veriliyor. Çocuklar, alanında uzman öğretmenlerin anlattığı derslerde Güneş Sistemi'nden besin zincirine, gezegenlerden asteroitlere kadar birçok konuda bilgiler edinirken yaptıkları deneylerle de öğrendiklerini pekiştirme imkanı buldu. Deneylerle uygulamalı olarak öğrenmenin mutluluğu yüzlerine yansıyan çocuklar, Esenyurt Belediyesine teşekkürlerini iletirken belediye yetkilileri ise eğitimlerin tüm hızıyla devam edeceğini söyledi.

"Öğretmenlerimizden ve velilerimizden çok güzel geri dönüşler sağlıyoruz"

Esenyurt Belediyesinde fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Aslı Duygu, çocukların derslerde çok istekli ve heyecanlı olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Şefliğine Bağlı Bilim Atölyesi'nde fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Burada özel gereksinimli öğrencilerimizi kaynaştırma öğrencisi olarak eğitimlere davet ediyoruz. Derslerde öğretirken eğlenmeyi, eğlenirken de öğretmeyi amaçlıyoruz. Burada yaptığımız deneysel çalışmalarla, verdiğimiz eğitimlerle çocuklarımızın okuldaki öğretmenlerimizden ve velilerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Esenyurt Belediyesi olarak bütün özel gereksinimi bulunan bireylerimizin, öğrencilerimizin yanlarındayız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi Özel Çocuklar İçin Bilim Atölyesi Kurdu - Son Dakika

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