Esenyurt Belediye personeli yolda bulduğu para dolu poşeti sahibine teslim etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Esenyurt Belediye personeli yolda bulduğu para dolu poşeti sahibine teslim etti

Esenyurt Belediye personeli yolda bulduğu para dolu poşeti sahibine teslim etti
29.01.2026 11:56  Güncelleme: 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Tuncay Menekşe, yolda bulduğu para dolu poşeti sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. Paranın sahibi emekli Halis Yıldırım, bu duyarlı tutum nedeniyle Menekşe'ye teşekkür etti.

Esenyurt Belediyesi personeli, yolda bulduğu para dolu poşeti sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. Kaybettiği paranın emekli maaşı olduğunu belirten Halis Yıldırım, duyarlı davranışından dolayı Esenyurt Belediyesi personeline teşekkür etti.

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Tuncay Menekşe, öğle paydosunun ardından yemek yemek için Eskule AVM'ye doğru gittiği sırada yerde para dolu bir poşet buldu. Hiç tereddüt etmeden durumu Sultaniye Mahalle Muhtarı Ali Yıldız'a bildiren Menekşe, paranın sahibinin tespit edilmesi için muhtardan yardım istedi.

Muhtar Ali Yıldız, yaptığı çalışmalar sonucunda paranın sahibinin 70 yaşındaki Halis Yıldırım olduğunu belirledi. Ardından Esenyurt Belediye personeli Tuncay Menekşe ile Halis Yıldırım'ı bir araya getiren muhtar, paranın sahibine eksiksiz şekilde teslim edilmesini sağladı. Parasını Esenyurt Belediyesi personelinden teslim alan Yıldırım, bu örnek davranışından dolayı Tuncay Menekşe'ye teşekkür etti. Menekşe ise parayı sahibine teslim ederken duygu dolu anlar yaşadığını ifade ederek, sürece katkı sunan Muhtar Ali Yıldız'a teşekkürlerini iletti.

Yaşanan bu anlamlı olay, Esenyurt'ta güzel şeylerin de yaşandığını gösterirken, Esenyurt Belediyesi personelinin sergilediği bu tutum insanlığa dair umudun hala canlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Yerel Haberler, Halis Yıldırım, Esenyurt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediye personeli yolda bulduğu para dolu poşeti sahibine teslim etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var 26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı

12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 12:40:04. #7.11#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediye personeli yolda bulduğu para dolu poşeti sahibine teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.