Esenyurt Belediye personeli yolda bulduğu para dolu poşeti sahibine teslim etti

Esenyurt Belediyesi personeli, yolda bulduğu para dolu poşeti sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. Kaybettiği paranın emekli maaşı olduğunu belirten Halis Yıldırım, duyarlı davranışından dolayı Esenyurt Belediyesi personeline teşekkür etti.

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Tuncay Menekşe, öğle paydosunun ardından yemek yemek için Eskule AVM'ye doğru gittiği sırada yerde para dolu bir poşet buldu. Hiç tereddüt etmeden durumu Sultaniye Mahalle Muhtarı Ali Yıldız'a bildiren Menekşe, paranın sahibinin tespit edilmesi için muhtardan yardım istedi.

Muhtar Ali Yıldız, yaptığı çalışmalar sonucunda paranın sahibinin 70 yaşındaki Halis Yıldırım olduğunu belirledi. Ardından Esenyurt Belediye personeli Tuncay Menekşe ile Halis Yıldırım'ı bir araya getiren muhtar, paranın sahibine eksiksiz şekilde teslim edilmesini sağladı. Parasını Esenyurt Belediyesi personelinden teslim alan Yıldırım, bu örnek davranışından dolayı Tuncay Menekşe'ye teşekkür etti. Menekşe ise parayı sahibine teslim ederken duygu dolu anlar yaşadığını ifade ederek, sürece katkı sunan Muhtar Ali Yıldız'a teşekkürlerini iletti.

Yaşanan bu anlamlı olay, Esenyurt'ta güzel şeylerin de yaşandığını gösterirken, Esenyurt Belediyesi personelinin sergilediği bu tutum insanlığa dair umudun hala canlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. - İSTANBUL