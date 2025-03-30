Esenyurt Belediyesi Ramazan Ayında Büyük Bir Dayanışma Gösterdi

Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayında büyük bir dayanışma örneği sergiledi. İlçenin 6 farklı noktasında kurulan iftar sofralarında toplam 285 bin kişiyi ağırladı. İftar çadırlarına gelemeyen yaşlı ve engelli vatandaşları da unutmayan ekipler, her gün sıcak yemek ve kahvaltı desteği sağladı.

Ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar programları, sohbetler ve çeşitli etkinliklerle Esenyurtlulara dopdolu bir ay yaşatan Esenyurt Belediyesi, sosyal dayanışma ve yardımlaşma çalışmalarına da büyük önem verdi. Bir ay boyunca gece gündüz çalışan ekipler, aşevinde hazırlanan yemekleri özenle paketleyerek iftar sofralarına ulaştırdı. Günlük 9 bin 500 kişiye iftar yemeği sunan ekipler, ayrıca yaşlı ve engelli bireyleri her gün evlerinde ziyaret ederek kahvaltı ve sıcak yemek ikramında bulundu.

Vatandaşlar dopdolu bir Ramazan geçirdi

Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği dini sohbetlerde ünlü hocaları da vatandaşlarla buluşturdu. Çocuklar için de birbirinden renkli etkinlikler organize edilerek, Ramazan coşkusu tüm ilçeye yayıldı. Çalışmalar bununla da kalmadı. İlçedeki meydanlar, ibadethaneler, cadde ve sokaklar Ramazan Bayramı öncesi dip köşe temizlendi. Yetkililer, vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi için ekiplerin bayram boyunca nöbette olacağı bildirildi.

Kamu kaynakları yemek şirketlerine aktarılmadı

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, eşi Esin Aksoy ile birlikte Ramazan ayı boyunca iftar hazırlıkları için çalışan aşevi personeliyle bir araya geldi. Aksoy, aşevini Ramazan öncesinde güçlendirdiklerini ve yemeklerin hijyeninden ve kalitesinden emin olabilmek için gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirtti. Başkan Vekili, "Yemek şirketlerine kaynak aktarmak yerine kendi aşevimizde kaliteli ve hijyeninden emin olduğumuz bir sistem kurmak için yönetici arkadaşlarım ciddi emek harcadılar. Ekiplerimiz günde 9 bin 500 kişilik yemek hazırlayarak harika bir performans sergilediler. Yemeklerin lezzetini ve emeğimizi gören hayırseverlerimiz de gönüllü olarak katkıda bulundular ve amacımıza ulaşmış olduk. Özveriyle çalışarak toplumsal dayanışmamızı, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren aşevi personelimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor; aileleriyle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi. - İSTANBUL