Esenyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı Öncesi Camileri Temizledi

Esenyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Esenyurt Belediyesi, bayrama sayılı günler kala ilçe genelindeki tüm camilerde temizlik ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirdi. Camilerin camları, kapıları ve ayakkabılıkları titizlikle temizlenirken, halılar da yıkanarak dezenfekte edildi. Belediye yetkilileri, bu tür temizlik çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceğini belirterek, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir ibadet ortamında bulunmalarını amaçladıklarını ifade etti. Beledinin bayram öncesi başlattığı temizlik çalışmaları, ilçe sakinlerinden de takdir topladı. Vatandaşlar, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek ekiplere teşekkür etti.

İbadethaneler dip köşe temizlendi

Çalışmaların ilçe genelindeki tüm camilerde devam ettiğini söyleyen Esenyurt Belediyesi Cami Temizlik Personeli Sorumlusu Süleyman Karanfil, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da camilerimizi Ramazan Bayramı'na hazırlıyoruz. Camilerimiz, mobil ekiplerimiz tarafından dip köşe temizleniyor. Şimdiden tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyor, bu mübarek günlerin hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz" dedi. - İSTANBUL