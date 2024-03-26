Esenyurt Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesinin hazırladığı geleneksel Ramazan etkinlikleri ilk günkü heyecanı ile devam ediyor. İlçede farklı noktalarda kurulan etkinlik alanlarına çocukları ile beraber gelen aileler, Hacivat ile Karagöz, orta oyunu, illüzyon ve kukla gibi çeşitli gösterileri izleme fırsatı bularak eğlenceli vakit geçiriyor.
Esenyurt Belediyesinin her sene düzenlediği Ramazan ayı programı tüm hızıyla devam ediyor. Eğlencenin dün akşamki adresi ise eski belediye bahçesine kurulan çadırlar oldu. Aileleri ile birlikte düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar oyun alanlarının ve gösterilerin tadını çıkarırken, ebeveynleri ise belediyenin kurduğu stantlarda görücüye çıkan el emeği göz nuru ürünleri inceledi. Karagöz-Hacivat, orta oyunu, illüzyon, sohbet, meddah ve kukla gibi çeşitli gösteriler ile keyifli vakit geçiren Esenyurtlular, bu etkinlikler için emek harcayan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkürlerini iletti.
"Eski geleneklerimizi Esenyurt'ta yaşatıyoruz"
Ramazan akşamlarında seyircinin coşkusuna hayran kaldığını belirten tiyatro oyuncusu Ümit Anaç şunları söyledi:
"Burada geleneksel tiyatro kültürümüzün dokularını vermeye çalışıyoruz. Hacivat ile Karagöz'ü izleyiciye hem kostümle hem de canlı performansla gösteriyoruz. Kavuklu ve Pişekar'ı belirli kesitlerle sunduğumuz orta oyunlarında ilçe sakinlerinin keyifli vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Yine Türk tiyatrosunun güzel tiplemelerinden olan Katip, Zenne, Çelebi karakterlerini burada sahneliyoruz. Belediyenin Ramazan etkinlikleri kapsamında hazırladığımız gösterileri ilçe halkına sunma fırsatı bulmamız bizler için de ayrıca güzel bir duygu. Eski geleneklerimizi bu etkinlikler ile Esenyurt'ta yaşatıyoruz."
"Ramazan akşamlarında çok eğleniyoruz"
Ramazan çadırlarında yapılan gösterileri ailesi ile birlikte izlemeye gelen 10 yaşındaki Esila Derin ise "Burada oyunlar oynuyorum, kay kaydan kayıyorum. Gösteriler çok eğlenceli geçiyor. Bu etkinliklerde abilerimiz ablalarımız bize sandalye kapmaca, balon patlatma gibi daha bir sürü oyunlar da oynatıyorlar. Bu etkinlikleri düzenleyen herkese teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL
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