Esenyurt Belediyesi, sel sonrası ev ve iş yerlerinde tahliye ile temizlik yaptı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi, sel sonrası ev ve iş yerlerinde tahliye ile temizlik yaptı

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Esenyurt Belediyesi, sel sonrası ev ve iş yerlerinde tahliye ile temizlik yaptı
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Esenyurt Belediyesi ekipleri, İstanbul'daki sağanak sonrası su baskını yaşanan ev, iş yeri ve ibadethanelerde tahliye yaptı. Ekipler ayrıca temizlik ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdü, selden etkilenen vatandaşlara yemek desteği verdi.

Esenyurt Belediyesi ekipleri, İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışların ardından su baskınlarının yaşandığı ev, iş yeri ve ibadethanelerde tahliye çalışmaları gerçekleştirdi. İlçede temizlik ve hasar tespit çalışmalarını sürdüren ekipler, selden etkilenen vatandaşlara yemek desteğinde de bulundu.

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışların ardından Esenyurt'ta meydana gelen sel ve su baskınlarına karşı belediye ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda sahaya çıkan ekipler, su basan işletme ve ibadethanelerde tahliye çalışmaları yürütürken evlerde de su tahliyesi gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca tıkanan mazgalları temizleyerek muhtemel su baskınlarının önüne geçmek için çalışma yaptı.

Selden etkilenen vatandaşlara yemek dağıtımı gerçekleştirildi

Su baskınları nedeniyle evlerinde hasar oluşan vatandaşlara destek olmak amacıyla zabıta ekipleri tarafından zarar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise selin ardından ilçenin farklı noktalarında çevre temizliği yaparak oluşan kirliliğin giderilmesi için çalışma yürüttü. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri de selden etkilenen vatandaşlara yemek dağıtımı gerçekleştirerek yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine destek oldu.

Kaynak: İHA
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